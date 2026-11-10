Análise química identificou ferro de origem meteorítica em duas peças do Tesouro de Villena, descoberto na Espanha em 1963.

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O arqueólogo José María Soler liderou escavações em um areal perto de Villena, revelando o conjunto conhecido como Tesouro de Villena. Mantida no Museu Arqueológico de Villena, a coleção figura entre os acervos pré-históricos de ouro mais importantes da Europa. Os registros oficiais da instituição contabilizam 66 objetos distintos, enquanto outras fontes de catalogação listam 59 peças, compostas amplamente por folhas de ouro, além de prata, âmbar e ferro.

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Dois objetos escuros intrigavam especialistas desde o momento da retirada do solo, em 1963. Anotações de campo da época descrevem um metal pesado e com aspecto de chumbo sob crosta oxidada. Pesquisadores datam a criação dos itens entre 1400 a.C. e 1200 a.C., na Idade do Bronze Final: um dos artefatos é uma pulseira e o outro consiste em uma esfera oca, provavelmente coberta por lâmina fina de ouro, usada para coroar o cabo de uma espada ou cetro cerimonial.

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Origem espacial confirmada por testes químicos

Seis décadas depois da descoberta, o conservador aposentado Salvador Rovira-Llorens organizou um grupo com os cientistas Ignacio Montero Ruiz e Martina Renzi. A equipe retirou fragmentos minúsculos de ambos os itens para análise por espectrometria de massa, publicando os dados na revista "Trabajos de Prehistoria".

O teste avaliou marcadores químicos que diferenciam rochas espaciais de minérios terrestres. Como meteoritos contêm concentrações de níquel muito mais elevadas do que o ferro extraído na Terra, a presença de uma liga de ferro e níquel confirmou a matéria-prima espacial na pulseira e na esfera.

A corrosão superficial alterou a composição química externa ao longo dos milênios, fazendo com que os autores considerem as conclusões preliminares. Testes não invasivos futuros, como varreduras portáteis de raios X, devem ajudar a confirmar o diagnóstico sem danificar os objetos.

O valor do metal antes da Idade do Ferro

Se confirmados plenamente, os itens representam os artefatos de ferro meteorítico mais antigos já encontrados na Península Ibérica. Na época de produção das peças, a fundição de minério terrestre ainda não havia chegado à Europa Ocidental, mantendo as comunidades dependentes apenas de cobre e bronze.

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Artesãos tratavam o ferro caído do céu como metal precioso, concedendo status equivalente ao ouro e à prata. Peças similares daquele período existem no Mediterrâneo oriental, caso da adaga cerimonial de Tutancâmon. Pesquisadores suspeitam que rotas comerciais de longa distância levaram os itens até a Espanha, já que não há indícios de que metalúrgicos pré-históricos locais soubessem trabalhar o ferro meteorítico de forma independente.