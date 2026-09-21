Operários encontram tesouro de R$ 55 milhões em ouro durante reforma

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Uma equipe de operários encontrou um tesouro de ouro avaliado em cerca de 9 milhões de euros em Sint-Gillis-Dendermonde, na Bélgica. A descoberta ocorreu durante a reforma de um edifício para a instalação de encanamentos.

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O achado, reportado em 13 de agosto de 2026, consistia em uma caixa embutida no porão do prédio. Dentro dela havia mais de 40 lingotes e aproximadamente 4.000 moedas de ouro.

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Enquanto removiam escombros, os trabalhadores acreditaram ter encontrado moedas comuns. A aparição de uma pepita e o volume do material revelaram que era um tesouro, o que os levou a avisar as autoridades.

Investigação e destino do ouro

A polícia assumiu a custódia do conteúdo para iniciar a perícia sobre sua procedência. Embora o imóvel pertença à organização social CAW Oost-Vlaanderen, a titularidade dos bens está com o Ministério Público de Flandes Oriental.

O órgão investiga se há vínculos com atividades ilícitas antes de decidir sobre a propriedade do material. Segundo a lei belga, quem encontra objetos de valor em propriedade alheia não obtém a posse automática.

As autoridades devem tentar localizar o dono original. Os descobridores poderiam receber uma recompensa, mas não o domínio imediato do tesouro. Uma investigação fiscal e judicial é necessária para a transmissão de direitos.

O edifício possui um passado industrial, pois no século XX esteve ligado a uma família cervejeira. Os investigadores consideram essa informação para buscar a origem dos bens, analisando arquivos de proprietários e transferências.

Se a justiça conceder a titularidade à CAW Oost-Vlaanderen, a organização afirmou que usará os recursos para ampliar sua assistência. O plano é abrir mais vagas para pessoas em situação de rua na região de Flandes Oriental.

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Atualmente, o tesouro permanece sob custódia judicial, e caberá ao promotor a decisão final sobre a procedência e a possível entrega ou leilão do material.