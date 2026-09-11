Catadora encontra 19 joias de ouro no lixo e toma decisão surpreendente; entenda
O material valioso foi jogado fora durante uma limpeza doméstica; o desfecho da busca pelo proprietário mobilizou a polícia local
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A catadora de materiais recicláveis Nguyn Th Mùi, de 78 anos, entregou à polícia um pacote com 19 peças de joias de ouro que encontrou em uma lixeira. O fato ocorreu na terça-feira (8) em Ho Chi Minh, no Vietnã.
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O material pertencia a Trn Th Thùy Vân, uma moradora de 34 anos. Ela descartou os itens por engano durante a limpeza de sua residência no bairro de Hip Bình.
Entenda o caso
Durante o trabalho de coleta nas ruas, a idosa localizou um saco de papel com caixas que continham 15 anéis, dois colares, uma pulseira e um pingente de ouro.
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Diante do valor dos objetos, ela se dirigiu à delegacia do bairro para solicitar apoio das autoridades na identificação do proprietário. Após uma apuração, a polícia confirmou a identidade da dona, que compareceu à unidade policial para recuperar o patrimônio.
Recompensa e reconhecimento
Como forma de agradecimento e apoio, autoridades locais e a proprietária das joias entregaram à idosa uma quantia de 10 milhões de dongs, o que equivale a cerca de R$ 1.900.
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A catadora também recebeu 10kg de arroz e uma carta oficial de agradecimento.