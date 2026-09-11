Assine
overlay
Início Internacional
INUSITADO

Catadora encontra 19 joias de ouro no lixo e toma decisão surpreendente; entenda

O material valioso foi jogado fora durante uma limpeza doméstica; o desfecho da busca pelo proprietário mobilizou a polícia local

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
11/09/2026 17:02 - atualizado em 11/09/2026 17:08

compartilhe

×
Catadora encontra 19 joias de ouro no lixo e toma decisão surpreendente; entenda
Como forma de agradecimento e apoio, autoridades locais e a proprietária das joias entregaram à idosa uma quantia de 10 milhões de dongs, o que equivale a cerca de R$ 1.900 crédito: Tupi

A catadora de materiais recicláveis Nguyn Th Mùi, de 78 anos, entregou à polícia um pacote com 19 peças de joias de ouro que encontrou em uma lixeira. O fato ocorreu na terça-feira (8) em Ho Chi Minh, no Vietnã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O material pertencia a Trn Th Thùy Vân, uma moradora de 34 anos. Ela descartou os itens por engano durante a limpeza de sua residência no bairro de Hip Bình.

Entenda o caso

Durante o trabalho de coleta nas ruas, a idosa localizou um saco de papel com caixas que continham 15 anéis, dois colares, uma pulseira e um pingente de ouro.

Diante do valor dos objetos, ela se dirigiu à delegacia do bairro para solicitar apoio das autoridades na identificação do proprietário. Após uma apuração, a polícia confirmou a identidade da dona, que compareceu à unidade policial para recuperar o patrimônio.

Recompensa e reconhecimento

Como forma de agradecimento e apoio, autoridades locais e a proprietária das joias entregaram à idosa uma quantia de 10 milhões de dongs, o que equivale a cerca de R$ 1.900.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A catadora também recebeu 10kg de arroz e uma carta oficial de agradecimento.

Tópicos relacionados:

entretenimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay