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Militares do núcleo Cites dos Carabinieri localizaram sete filhotes de serpente-do-milho trancados em um pacote postal comum em Nápoles, na Itália. A verificação ocorreu no centro de triagem da cidade após o recebimento de um alerta sobre a presença de répteis vivos no fluxo de encomendas convencionais.

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A inspeção confirmou que os animais da espécie Pantherophis guttatus não tinham qualquer identificação ou anilha. O grupo enfrentava um quadro severo de hipotermia gerado pela exposição prolongada ao frio durante a viagem, em condições inadequadas para as necessidades básicas dos animais.

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Como répteis são animais ectotérmicos, a regulação corporal depende inteiramente do ambiente exterior. O frio compromete o metabolismo, a capacidade de locomoção e a saúde geral, fatores que ampliam a vulnerabilidade de filhotes em viagens não preparadas.

Estabilização térmica e acolhimento veterinário

Logo após a retirada da encomenda, os profissionais acionaram os serviços médicos para conduzir os animais ao Cras da Asl Napoli 1 Centro. A unidade assumiu os cuidados com foco em reverter a queda crítica da temperatura corporal e avaliar sequelas do confinamento.

Nativa da América do Norte e pertencente à família dos colubrídeos, a serpente-do-milho não tem veneno e imobiliza presas por constrição. O comportamento dócil e o padrão visual entre o laranja e o avermelhado, com manchas escuras de contorno preto, tornam a espécie popular entre criadores.

Em cativeiro, a espécie pode atingir um metro e meio de comprimento e viver longos períodos. O comércio do réptil é livre de restrições da Convenção Cites, mas a criação requer espaço com abrigo, ventilação e aquecimento controlado.

Investigação criminal por maus-tratos

Diretrizes da organização britânica "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals" (Rspca) indicam que transportes exigem caixas ventiladas e intervalos curtos. A entidade reforça a obrigação de evitar extremos térmicos para não provocar sofrimento e estresse.

A polícia realizou a apreensão penal dos sete répteis e formalizou a custódia judicial no centro veterinário da rede pública de Nápoles. Os oficiais encaminharam uma denúncia ao Judiciário contra desconhecidos por crimes de maus-tratos e guarda de animais em condições incompatíveis com a espécie.

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As autoridades tentam rastrear o remetente, o destinatário e o organizador da remessa postal. A ausência de marcação nos corpos dos répteis dificulta a identificação da procedência dos exemplares.