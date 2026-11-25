Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A Comissão Europeia abriu uma investigação formal contra a Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), maior engarrafadora da marca no mundo em receita. A autoridade apura um suposto abuso de posição dominante contrário às regras de concorrência comunitárias, focado em entraves criados para restringir o comércio de bebidas entre os países membros da União Europeia.

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As apurações começaram em março de 2025 com inspeções sem aviso prévio em instalações da empresa pelo continente. Em manifestação enviada à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), a companhia presidida por Sol Daurella afirmou que colabora plenamente com os investigadores e trata a legislação concorrencial com rigor.

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Práticas sob suspeita no varejo

O procedimento apura o fornecimento atacadista de refrigerantes carbonatados e bebidas esportivas a estabelecimentos como redes de supermercados, mantendo o canal hoteleiro de fora da apuração. Bruxelas concentra o foco em quatro condutas específicas:

condicionamento de descontos a atacadistas à exigência de não exportar produtos para outros Estados-membros;

diferenciação de produtos entre países, como volumes distintos de envase, para conter o fluxo transfronteiriço;

concessão de incentivos a redes varejistas para limitar importações de refrigerantes na Espanha;

recusa a pedidos de clientes atacadistas para negociar compras conjuntas em escala multinacional, forçando negociações isoladas país por país.

Impactos e sanções previstas

A vice-presidente do Executivo comunitário responsável pela pasta de Concorrência, Teresa Ribera, declarou que os cidadãos consomem essas bebidas diariamente e não deveriam pagar mais caro em função do país onde vivem. Ribera apontou que as manobras investigadas fragmentam o mercado único, reduzem a concorrência e elevam os preços ao consumidor final.

A confirmação de infração ao artigo 102 do Tratado de Funcionamento da União Europeia pode gerar multas de até 10% do faturamento anual da engarrafadora, além de obrigar alterações contratuais. Presente em mercados como Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal e Suécia, a CCEP faturou 20,901 bilhões de euros em 2025, o equivalente a R$ 131,9 bilhões, com lucro líquido de 1,979 bilhão de euros, cerca de R$ 12,48 bilhões.

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A atual estrutura da CCEP surgiu há dez anos da união entre Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Erfrischungsgetränke e Coca-Cola Iberian Partners. Os grupos familiares fundadores controlam cerca de 36% das ações por meio da Olive Partners, onde a família Daurella reúne mais de 57% do capital. A The Coca-Cola Company detém fatia próxima a 18% da engarrafadora, que incorporou a australiana Coca-Cola Amatil em 2021 e a operação das Filipinas em 2023.