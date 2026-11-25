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A Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico (Iccat) encerrou nesta segunda-feira uma cúpula em Vilamoura, em Portugal, sem alcançar um acordo para reiniciar a pesca de marrajo no Atlântico norte. O resultado afeta os profissionais que utilizam o palangre de superfície, especialmente a frota de espadarte da Galiza, maioria entre as embarcações comunitárias.

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Avaliações científicas questionadas motivaram a entidade a proibir as capturas de marrajo desde 2021. Apesar do veto contínuo, relatórios técnicos divulgados no ano passado e no atual indicam que o recurso marinho pode voltar a ser pescado sem comprometer a recuperação da espécie.

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Insatisfação dos produtores de palangre

Com sede localizada em Vigo, a Organização de Produtores Nacional de Palangre de Altura (Opnapa) lamentou o desfecho da reunião internacional. A entidade atribuiu a falta de entendimento a uma proposta apresentada pelos Estados Unidos durante as negociações.

Segundo a entidade galega, a proposta norte-americana concentrou as exigências sobre a frota da União Europeia. A representação pesqueira destacou que a delegação comunitária permanece como a única a comunicar dados de descartes que permitem aperfeiçoar os cálculos científicos.

A administração norte-americana registra esses descartes apenas em seus sistemas nacionais. Outros países integrantes desenvolvem atividades semelhantes às dos palangreiros galegos, mas omitem essas informações, capazes de definir a abertura ou o encerramento da pescaria.

Posicionamento da patronal comunitária

O grupo de atum da patronal Europêche também manifestou descontentamento com a manutenção da proibição de reter marrajo no Atlântico norte. A regra em vigor obriga os tripulantes a devolver ao mar os exemplares fisgados pelos anzóis, impedindo o desembarque controlado voltado ao consumo.

A diretora do Grupo de Atum da Europêche, Anne-France Mattlet, explicou que a entidade solicitou "un enfoque basado en la ciencia que permitiera la retención de las capturas accesorias muertas bajo estrictas condiciones de seguimiento, sin poner en peligro la recuperación de la población".

A patronal comunitária acompanhou a queixa da Opnapa sobre a cobrança de relatórios. A organização sustenta que outras nações precisam aprimorar a notificação de descartes em vez de manter a pressão direcionada à frota europeia.

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Em comunicado, a Europêche afirmou que a comissão ignora a raiz das dificuldades da atividade. A entidade apontou que o posicionamento adotado abre espaço para restrições adicionais contra a pesca de tintureira.