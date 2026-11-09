Atum-vermelho: o peixe mais caro do mundo reaparece após 60 anos de sumiço

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O atum-vermelho do Atlântico reapareceu no Mar do Norte após um período de mais de sessenta anos de ausência. Considerado o peixe mais caro do mundo, esse grande predador das profundezas voltou a nadar na região, onde havia sido observado pela última vez em 1963, segundo dados do "Demotivateur".

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A espécie registrou uma redução populacional expressiva em escala global durante os últimos quinze anos. O avanço no consumo e a popularização da culinária asiática, na qual o pescado tem papel de destaque, impulsionaram esse cenário de declínio.

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Mobilização internacional e registros na Bélgica

Diante do desaparecimento progressivo do animal, cinquenta países coordenaram esforços conjuntos sob a liderança da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico para assegurar a recuperação da espécie.

A especialista em oceanos da organização WWF, Sarah Vanden Eede, explicou as frentes adotadas ao periódico "La Libre": "esta gestão regional coordenada das pescarias combinou-se com uma reforma da pesca recreativa e com campanhas dirigidas aos consumidores, boicotes a fornecedores, bem como compromissos assumidos por chefes de cozinha e retalhistas".

O jornal indicou que três ou quatro exemplares de atum-vermelho foram avistados em setembro na parte belga do Mar do Norte. Para sustentar o retorno observado e evitar novos recuos na população marinha, as normas e determinações implantadas pelos países devem permanecer vigentes.

Porte físico do predador marinho

Os animais identificados recentemente na Bélgica mediam entre 1,5 e 2 metros de comprimento. A dimensão chamou atenção, embora seja comum no desenvolvimento dessa espécie aquática.

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O atum-vermelho pode alcançar 3,5 metros de comprimento e atingir o peso de até 750 quilos. Esse porte corporal avantajado, associado a uma estrutura física propícia para o alcance de alta velocidade, define o peixe como um predador imponente nos oceanos.