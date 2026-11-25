A polícia britânica acusou dois homens nesta quarta-feira por crimes de invasão após uma ocorrência na residência de campo do príncipe William e de sua esposa Kate Middleton. A polícia de Norfolk declarou ter recebido um chamado na noite de segunda-feira após relatos de atividades suspeitas em uma propriedade no complexo de Sandringham, em Norfolk, leste da Inglaterra. O local estava desocupado no momento da ação policial.

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Em comunicado emitido na quarta-feira, a polícia de Norfolk identificou os acusados: Mirgen Doku, de 34 anos, morador de Courtfield Gardens, em Londres, e Arilen Ndoci, de 32 anos, sem endereço fixo. As acusações oficiais incluem as práticas de "entrar em uma residência com a intenção de roubar" e "invadir um local protegido". A dupla tinha audiência prevista no Tribunal de Magistrados de Norwich nesta quarta-feira.

Residência rural da família real

O jornal "The Sun" noticiou inicialmente que os policiais investigavam a invasão em Anmer Hall. O imóvel com dez quartos foi presente de casamento da falecida rainha Elizabeth II a William e Kate em 2011. O casal utiliza o espaço para períodos de férias e estadias curtas, pois a residência principal fica no complexo do Castelo de Windsor, a oeste de Londres. Um porta-voz de William declarou que não comenta questões de segurança.

Encontros históricos em Downing Street

A notícia sobre a invasão surgiu enquanto William visitava o primeiro-ministro Andy Burnham na terça-feira, no gabinete oficial de número 10 da Downing Street. Membros da realeza costumam encontrar líderes políticos e ministros em eventos solenes, mas visitas ao endereço, residência oficial dos líderes britânicos desde 1735, ocorrem com menor frequência.

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Outros integrantes reais compareceram ao espaço em datas anteriores: a falecida rainha jantou com Winston Churchill no "Number 10" em 1955, na véspera da renúncia dele, e participou de uma reunião ministerial em 2012, no Jubileu de Diamante, tornando-se a primeira monarca em possivelmente 200 anos a comparecer a essa reunião. O rei Charles, como herdeiro, também visitou o local para acompanhar reuniões e observar o funcionamento governamental, enquanto a princesa Diana esteve no prédio há quase exatamente 37 anos, em 1989.