Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Príncipes William e Catherine, 'profundamente preocupados' com o caso Epstein

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/02/2026 08:19

compartilhe

SIGA

O príncipe William, herdeiro da coroa britânica, e sua esposa, Catherine, mostraram-se “profundamente preocupados” com as últimas revelações do caso relacionado a Jeffrey Epstein que envolvem seu tio, Andrew Mountbatten?Windsor, informou nesta segunda-feira(9) o Palácio de Kensington. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“O príncipe e a princesa de Gales têm estado profundamente preocupados com as revelações contínuas”, afirmou o palácio em comunicado. O texto acrescenta que “os pensamentos deles continuam voltados para as vítimas” do falecido criminoso sexual americano Jeffrey Epstein. 

Estes são os primeiros comentários do herdeiro ao trono e de sua esposa sobre o escândalo, desde a publicação mais recente dos arquivos relacionados a Epstein há mais de uma semana. 

Andrew, que nega ter cometido qualquer ato ilegal, deixou esta semana sua luxuosa residência situada no domínio real de Windsor, a oeste de Londres, para se mudar, por ordem do rei, para a propriedade privada do soberano em Sandringham, em Norfolk, ao noroeste da capital. 

William inicia nesta segunda-feira uma visita oficial de três dias à Arábia Saudita, com uma reunião prevista com o príncipe-herdeiro Mohammed bin Salman, em um momento em que o Reino Unido tenta reforçar suas relações comerciais, energéticas e de defesa com a monarquia do Golfo. 

O herdeiro da coroa britânica, cada vez mais presente na cena internacional, chegará na noite de segunda-feira a Riad para uma visita que deve celebrar “os laços comerciais, energéticos e de investimento” entre os dois países, segundo o Palácio de Kensington.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-psr/meb/jc/fp

Tópicos relacionados:

gb mulheres politica realeza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay