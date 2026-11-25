Trabalhadora passa mal a 2.100 metros de altitude em vulcão, mas equipes de resgate chegam ao local e precisam retirá-la de maca em operação de evacuação
Equipes de emergência montam força-tarefa em grande altitude para socorrer mulher que passou mal e alertam para os cuidados nas trilhas da montanha
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Uma mulher que trabalhava na área de domos do vulcão Lanín, na Cordilheira dos Andes, precisou de resgate após sofrer uma descompensação em grande altitude. A gravidade do quadro de saúde mobilizou uma operação de emergência para prestar assistência no local e transferir a paciente até um centro médico.
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O pedido de socorro chegou durante a noite de domingo à equipe da Administración de Parques Nacionales, a APN. Os agentes alertaram sobre a situação da trabalhadora, que apresentava fortes dores abdominais e calafrios, demandando cuidados médicos imediatos.
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Mobilização e subida ao refúgio
Com o alerta emitido, integrantes do Grupo Especial en Alta Montaña, o GEAM, subordinado ao Escuadrón 33 San Martín de los Andes da Gendarmería Nacional, coordenaram as ações de socorro. A operação teve início às 5h da manhã de segunda-feira.
Uma patrulha motorizada da Gendarmería iniciou a subida pelo vulcão Lanín e alcançou as imediações do refúgio, situado a cerca de 2.100 metros acima do nível do mar.
No ponto de encontro, os efetivos atuaram em conjunto com guardaparques de Parques Nacionales e brigadistas de Incendios, Comunicaciones y Emergencias, identificados pela sigla ICE. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e estabilizaram a paciente antes de iniciar a descida.
Descida e transferência hospitalar
Após a primeira etapa de assistência, os profissionais iniciaram a remoção terrestre da mulher até a base do vulcão Lanín. As características do terreno e a altitude elevada representaram desafios para a locomoção e a evacuação da vítima.
Uma ambulância do hospital de Junín de los Andes aguardava a equipe na base da montanha. O veículo de saúde recebeu a paciente e realizou o transporte para viabilizar uma avaliação médica especializada no hospital.
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A atuação coordenada dos socorristas permitiu concluir o socorro da funcionária com rapidez. Diante do episódio ocorrido durante o expediente de trabalho, órgãos de emergência reforçaram que moradores e turistas devem manter precauções ao percorrer trilhas na montanha.