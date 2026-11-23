Nascida em março de 1914, Kirsten Schwalbe, moradora da cidade dinamarquesa de Struer, entrou para a história do país ao se tornar, em outubro, a pessoa mais longeva já registrada na Dinamarca. Aos 112 anos e 218 dias, a idosa ganhou notoriedade nos últimos anos, virou personagem de uma biografia best-seller e passou a figurar como uma espécie de celebridade na televisão local.

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A trajetória da centenária, no entanto, ganhou um capítulo controverso durante as comemorações de seu aniversário. Na ocasião, veio à tona a informação de que Schwalbe havia integrado o partido nazista durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial.

Questionada pela imprensa local, ela afirmou que sua entrada na organização ocorreu por iniciativa do marido, já falecido, e disse desconhecer os objetivos da filiação. Em entrevista ao canal de televisão TV Midtvest, Schwalbe declarou: “Eu mal sabia o que era, porque nunca me interessei por política”.

A centenária também justificou que, naquele período, as mulheres não costumavam participar de decisões políticas ou de assuntos dessa natureza, deixando essas responsabilidades a cargo dos maridos.

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Documentos apontam atuação em cargos de liderança

Uma apuração recente indicou um papel mais expressivo da dinamarquesa na agremiação. Documentos dos arquivos nacionais do país, resgatados pela publicação Frihedsbrevet, mostram que Schwalbe exerceu as funções de líder interina de departamento e de líder do grupo feminino da divisão dinamarquesa em Holstebro, entre agosto de 1943 e julho de 1944.

Em um dos registros de nomeação formal para as duas funções, a dinamarquesa recebeu a descrição de membro leal do partido. O historiador Claus Bundgård Christensen declarou à reportagem que não há dúvidas de que ela e o marido atuaram como figuras nazistas proeminentes no âmbito local. Schwalbe preferiu não se manifestar ao ser procurada pelo Frihedsbrevet.

Registros do período de ocupação

O nome de Schwalbe consta no registro Bovrup, arquivo que reúne os participantes do DNSAP, denominação do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores da Dinamarca. O ingresso ocorreu ao longo da ocupação militar nazista no território, que durou de abril de 1940 até 1945. A presença na lista não detalha individualmente o grau de engajamento, e a idosa já havia declarado achar injusto ter de pagar por fatos passados depois de tanto tempo.

O cenário histórico da Dinamarca durante o conflito reuniu dados contrastantes entre os habitantes: