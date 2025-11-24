Assine
Alemanha investiga centenário suspeito de ter sido guarda nazista

AFP
AFP
Repórter
24/11/2025 15:33

Promotores alemães estão investigando um homem de 100 anos suspeito de ter sido guarda em um campo de concentração nazista e de ter participado de execuções nos anos finais da Segunda Guerra Mundial.

As autoridades de Dortmund indicam que os crimes ocorreram entre dezembro de 1943 e setembro de 1944, afirmou o promotor Andreas Brendel nesta segunda-feira (24), confirmando uma informação do Bild. 

O homem teria atuado no campo de prisioneiros de guerra em Hemer (oeste), ao qual chegaram pelo menos 100 mil soldados, a maioria soviéticos, e onde milhares deles morreram.

Muitos processos semelhantes foram iniciados nos últimos anos, com base no realizado em 2011 contra o ex-guarda do campo de extermínio de Sobibor, John Demjanjuk, apesar de não terem sido apresentadas provas de que ele tenha assassinado alguém diretamente.

Outro ex-guarda, Josef Schuetz, foi condenado em junho de 2022 a cinco anos de prisão e morreu menos de um ano depois, aos 102 anos.

Em abril, um ex-guarda do campo de concentração de Sachsenhausen, perto de Berlim, morreu antes que pudesse responder às perguntas do tribunal sobre acusações de ser cúmplice do assassinato de 3.300 pessoas.

Tópicos relacionados:

alemanha ddhh guerra historia justica

