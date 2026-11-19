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Na Turquia, um grupo de donas de casa liderado por Hatice Erkan, de 73 anos, transformou a culinária regional em instrumento de apoio educacional.

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Aposentada como instrutora de cursos de Alcorão, Erkan conduziu a criação da “Çubuk E?itim Gönüllüleri Derne?i” em 2009 para arrecadar fundos voltados a estudantes universitários.

As voluntárias preparam e vendem pratos tradicionais, incluindo uma ampla gama de opções.

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A produção utiliza insumos de primeira qualidade adquiridos pelo próprio grupo, que centraliza as atividades na loja da associação. O comércio desses alimentos financia a maior fatia das despesas com os bolsistas.

Origem e formalização da entidade

A ação teve início em 1994, quando Hatice Erkan se aposentou e destinou recursos próprios para apoiar um estudante sem condições financeiras. No mesmo ano, a colaboração de outras moradoras elevou o número de atendidos para três. Para assegurar uma fonte constante de recursos, as voluntárias começaram a preparar gözleme nas próprias casas, comprando a produção entre si.

Posteriormente, o trabalho migrou para uma casa modesta, com atividades em dois dias da semana. O crescimento da demanda para 25 a 30 bolsistas exigiu a criação de uma organização formal. Em 2009, as integrantes oficializaram a associação, integraram uma federação e abriram o imóvel que funciona simultaneamente como centro comunitário e ponto de venda.

Atendimento e destinação dos recursos

Embora conte com 35 membros oficiais registrados, o espaço mobiliza voluntários de toda a localidade até o fim do dia. Erkan descreve o ambiente de trabalho coletivo como um centro de reabilitação para as participantes. Doações externas cobrem apenas 10% dos custos das bolsas, enquanto a venda direta dos alimentos responde pelos 90% restantes.

Atualmente, o programa atende 132 universitários distribuídos em diferentes instituições pelo território turco. Cada estudante recebe 19 mil liras ao ano, pagas em repasses mensais de 2 mil liras. O grupo de beneficiários inclui dois cidadãos da Hungria e um do Quênia.

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A iniciativa já permitiu a colação de grau de mais de mil alunos, abrangendo profissões como medicina e advocacia. Os auxílios não exigem retorno financeiro e dispensam critérios de religião, idioma, raça, seita, faculdade ou área de estudo, contemplando cursos de artes plásticas, teologia e medicina em todas as províncias da Turquia, com base exclusiva na comprovação da necessidade econômica.