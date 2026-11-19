Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O fascínio pela extração de ouro em leitos de rios acompanha a história da mineração e continua a despertar o interesse de curiosos em diversas partes do mundo. Conhecida tecnicamente como exploração de aluvião, essa prática baseia-se na coleta de sedimentos depositados pela ação das correntes hídricas ao longo de milhares de anos.

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A técnica mais tradicional utiliza a bateia, um recipiente cônico ou circular no qual cascalho e areia são misturados com água. O princípio fundamental dessa separação apoia-se na diferença de peso específico: como o ouro possui densidade consideravelmente superior à da maioria dos minerais comuns, os movimentos circulares suaves fazem com que as partículas mais leves sejam expelidas pelas bordas, concentrando os fragmentos mais pesados no fundo do utensílio.

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Complexidade geológica e expectativas irreais

Apesar da aparente simplicidade do método, localizar concentrações viáveis do metal exige condições geológicas muito específicas. As partículas fluviais originam-se da erosão contínua de rochas matrizes mineralizadas situadas em pontos mais elevados do relevo. O curso d'água transporta esses fragmentos, que tendem a se assentar apenas em locais de desaceleração do fluxo, como curvas internas de rios e fendas rochosas profundas.

Especialistas em geologia alertam que noções de enriquecimento rápido no garimpo fluvial ignoram a dinâmica dos depósitos minerais. Na maioria dos cursos d'água, o teor de ouro é inexistente ou residual, o que torna qualquer expectativa de ganho constante incompatível com a realidade do terreno.

Minerais semelhantes e regulação ambiental

Outro engano comum entre iniciantes decorre da confusão visual entre diferentes substâncias. A pirita, mineral composto por sulfeto de ferro e popularmente conhecido como "ouro dos tolos", exibe brilho e tom dourado muito parecidos com os do metal nobre. Contudo, ao contrário do ouro, que é maleável e resistente à oxidação, a pirita é quebradiça e apresenta composição química inteiramente distinta.

Além das dificuldades de identificação, a extração mineral em leitos fluviais sujeita-se a severas restrições jurídicas. Em praticamente todos os ordenamentos jurídicos, os recursos minerais pertencem ao Estado, e qualquer atividade de lavra depende de concessões, autorizações oficiais e planos de manejo aprovados.

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A intervenção desordenada nas margens, a escavação de valas e o revolvimento de sedimentos provocam assoreamento, turvação da água e destruição da fauna aquática. Por esses motivos, a coleta mineral desprovida de licença ambiental constitui infração legal e acarreta sanções administrativas e penais.