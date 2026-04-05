O gigante de ouro do Pará: como Serra Pelada mudou o Brasil e como está hoje

A história de Serra Pelada começa em 1979, quando moradores locais encontraram pepitas de ouro na região de Curionópolis, no sudeste do Pará. A descoberta se espalhou rapidamente pelos povoados vizinhos. Em pouco tempo, milhares de pessoas seguiram para o interior da floresta amazônica em busca de fortuna.

Logo no início da década de 1980, o governo federal passou a intervir na área. As autoridades enviaram militares para controlar o acesso ao garimpo. Ao mesmo tempo, políticos e empresários passaram a disputar influência sobre o local. Assim, Serra Pelada ganhou destaque nacional e entrou na agenda pública brasileira.

Cena do filme “Serra Pelada”, de 2013 – Reprodução

O que tornou Serra Pelada um símbolo da corrida do ouro?

Serra Pelada ganhou fama porque concentrou uma das maiores corridas do ouro da história recente do Brasil. Estimativas indicam que entre 60 mil e 80 mil garimpeiros trabalharam ali no auge, em 1983. Alguns relatos apontam números ainda mais altos. A pequena comunidade rural se transformou em uma verdadeira cidade de barracos e pensões improvisadas.

Os trabalhadores chegavam de todas as regiões do país. Muitos abandonaram empregos nas cidades e no campo para tentar enriquecer com o garimpo. O deslocamento em massa alterou rotas de transporte na Amazônia. Pequenos aeroportos, portos e estradas passaram a receber fluxo intenso de pessoas e mercadorias. Por isso, Serra Pelada se firmou como marco da mineração de ouro artesanal em larga escala.

Serra Pelada e a mineração de ouro: como funcionava o garimpo?

O garimpo de Serra Pelada seguia um modelo de extração manual e intensivo. Garimpeiros cavavam enormes crateras com pás, enxadas e baldes. Eles formavam correntes humanas para transportar a terra até as áreas de lavagem. A administração do local controlava a entrada, a venda do ouro e a ordem nas frentes de trabalho.

As condições de trabalho permaneciam precárias. Muitos garimpeiros trabalhavam descalços, sob sol forte e chuva intensa. A lama cobria corpos e roupas. Deslizamentos de terra ocorriam com frequência e causavam soterramentos. A ausência de equipamentos de proteção expunha todos a acidentes constantes.

A produção de ouro alcançou níveis expressivos. Estudos indicam a retirada de dezenas de toneladas do metal ao longo da década de 1980. O ouro seguia para o Banco Central e para intermediários privados. Grandes negociantes se instalaram ao redor do garimpo. Assim, a riqueza circulava de forma desigual entre garimpeiros, atravessadores e autoridades locais.

Quais eram as condições de vida e o impacto social em Serra Pelada?

O crescimento rápido da população criou uma ocupação desordenada. O povoado ao redor do garimpo passou a reunir bares, pensões, prostíbulos e pequenas lojas. A infraestrutura não acompanhou o fluxo de pessoas. Faltavam saneamento, serviços de saúde e moradia adequada. Muitos garimpeiros viviam em barracos de madeira e lona.

Serra Pelada também se transformou em fenômeno cultural. Fotógrafos, cineastas e jornalistas registraram a paisagem do gigantesco buraco repleto de trabalhadores. Imagens em preto e branco mostraram as filas humanas subindo e descendo a cava. Artistas plásticos, músicos e escritores passaram a retratar o garimpo em obras diversas.

O impacto social se espalhou pelo país. Famílias inteiras mudaram de endereço motivadas pela mineração de ouro. Muitas comunidades de origem perderam mão de obra. Ao mesmo tempo, garimpeiros retornaram anos depois sem recursos. Em vários casos, eles enfrentaram dificuldades para se reinserir no mercado de trabalho formal.

Ouro -depositphotos.com / AntonMatyukha

O que aconteceu com Serra Pelada após o fim do garimpo?

Na segunda metade da década de 1980, a produção começou a cair. O acesso ao ouro ficou mais difícil e mais caro. O governo reduziu o apoio ao garimpo. Em seguida, empresas de mineração passaram a disputar direitos de exploração industrial na área. O garimpo manual perdeu força e encerrou suas atividades principais no início dos anos 1990.

Após o fim da corrida do ouro, o enorme buraco de Serra Pelada encheu de água da chuva e do lençol freático. A cava se transformou em um lago profundo, com encostas instáveis e taludes erodidos. A paisagem mudou radicalmente. Comparações entre fotos dos anos 1980 e imagens recentes mostram essa transformação. Hoje, drones e registros de satélite revelam o contraste entre o passado de poeira e o presente de água parada.

O impacto ambiental permanece visível. A remoção de cobertura vegetal deixou cicatrizes no solo. A erosão altera margens e encostas até hoje. Em algumas áreas, estudos apontam risco de contaminação por mercúrio, usado em muitos garimpos da época para separar ouro. A região também enfrenta desafios ligados à recuperação de nascentes e à recomposição de matas.

Qual é a situação atual da região e o papel de Serra Pelada como memória histórica?

Atualmente, Serra Pelada integra o município de Curionópolis e abriga remanescentes das comunidades de garimpeiros. Ex-garimpeiros se organizaram em cooperativas e associações. Eles reivindicam participação em projetos de mineração formal e em ações de reparação social. Ao mesmo tempo, parte da área entrou em processos de concessão para exploração industrial, com regras ambientais mais rígidas.

Serra Pelada também ganhou relevância como ponto turístico e histórico. Visitantes buscam conhecer o antigo garimpo, conversar com moradores e observar o lago que ocupou a cava. Guias locais relatam episódios da corrida do ouro. Alguns espaços reúnem objetos, ferramentas e fotografias antigas. Dessa forma, a região se tornou referência para estudos sobre trabalho, migração e ocupação da Amazônia.

As políticas de mineração no Brasil passaram por mudanças importantes desde os anos 1980. O país atualizou o marco regulatório, reforçou exigências ambientais e criou mecanismos de licenciamento. Órgãos públicos ampliaram ações de fiscalização, embora ainda enfrentem limitações. Debates nacionais discutem a mineração em terras indígenas, o garimpo ilegal e a recuperação de áreas degradadas.

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Pesquisadores e instituições utilizam registros visuais para acompanhar a mudança em Serra Pelada. Fotos antigas mostram a encosta cheia de garimpeiros em fileiras compactas. Já imagens recentes evidenciam o lago circular, a vegetação em recuperação e as pequenas construções ao redor. Essas referências ajudam a compreender o impacto da mineração de ouro artesanal e a importância de políticas de uso responsável do solo.