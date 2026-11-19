Submarino nuclear britânico HMS Vengeance volta à base na Escócia após longa missão, e seus 217 dias submerso revelam a dimensão de um recorde nas profundezas
Tripulação da classe Vanguard passou mais de sete meses sem ver a luz do sol; missão secreta marca novo marco histórico da Marinha britânica
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Um submarino britânico da classe Vanguard retornou à base naval de Faslane, localizada na baía de Firth of Clyde, na Escócia, após completar 217 dias submerso. O período representa o maior tempo contínuo de permanência sob a água já registrado pela marinha britânica.
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A tripulação permaneceu mais de sete meses sem acesso à luz solar ou ao ar fresco exterior durante a navegação. O resultado supera a marca anterior de 205 dias, fixada em abril deste mesmo ano por outra embarcação da mesma classe.
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As missões subaquáticas registraram durações crescentes nos últimos períodos: foram 195 dias em 2023, 201 dias em 2024 e 204 dias em 2025. Em contraste, os antigos navios da classe Resolution raramente passavam de 60 a 70 dias contínuos em imersão durante as patrulhas.
Operação contínua da frota Vanguard
A marinha britânica mantém embarcações equipadas com armas nucleares operando debaixo d'água ininterruptamente desde 1969. O governo do Reino Unido mantém sigilo sobre as atividades e não divulga informações sobre as missões ou sobre as unidades mobilizadas em cada patrulha.
Quatro embarcações compõem a frota atual: HMS Vanguard (S28), HMS Victorious (S29), HMS Vigilant (S30) e HMS Vengeance (S31). A última dessas quatro unidades cumpre serviço militar desde 1993.
Cada submarino da classe Vanguard mede 149,9 metros de comprimento e 12,8 metros de largura, somando deslocamento de 15.980 toneladas. As embarcações utilizam reator nuclear Rolls-Royce PWR-2 como propulsão e acomodam até 135 tripulantes.
Substituição pelos submarinos Dreadnought
O Reino Unido planeja substituir os navios da classe Vanguard no início da década de 2030. Novas unidades da classe Dreadnought estão em construção e contam com propulsão nuclear para assumir as futuras patrulhas marítimas.
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Os futuros submarinos Dreadnought terão cerca de 153,6 metros de comprimento e alcançarão 17.200 toneladas de deslocamento. Cada nova embarcação acomodará 130 tripulantes e terá capacidade técnica para transportar mísseis da classe Trident II D-5.