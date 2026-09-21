EUA e Reino Unido disparam pela primeira vez torpedo a partir de submarino não tripulado

Os Estados Unidos e o Reino Unido dispararam pela primeira vez um torpedo a partir de um submarino não tripulado, anunciou o governo britânico nesta segunda-feira (21).

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O disparo ocorreu na semana passada em águas britânicas como parte da aliança Aukus, formada por Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, informou o governo em um comunicado.

O teste "representa um avanço importante para o futuro da tecnologia submarina" desses três países e "um progresso significativo para a segurança euro-atlântica e a superioridade submarina da Otan", afirmou Londres.

O torpedo foi desenvolvido pela Austrália e pelos Estados Unidos e projetado para afundar navios e submarinos em águas profundas.

O armamento foi lançado a partir de um drone submarino de 12 metros de comprimento chamado Excalibur.

Nos últimos anos, os países ocidentais decidiram se concentrar na modernização de sua defesa diante das ameaças representadas por Rússia e Irã.

"O uso de uma carga militar letal mostra que os sistemas não tripulados podem desempenhar funções que vão além da simples vigilância", declarou à AFP Sidharth Kaushal, pesquisador do centro de estudos especializado em defesa Rusi.

O anúncio do disparo foi feito na véspera do primeiro encontro entre o chefe do governo britânico, Andy Burnham, e o presidente americano Donald Trump, previsto para terça-feira (22), à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

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