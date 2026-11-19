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Motos de corrida guardadas em uma garagem formavam uma coleção de relíquias do esporte a motor. O acervo reunia principalmente modelos das marcas Ducati e Honda. Estimativas preliminares apontavam para um valor próximo de 40 milhões de euros.

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A realização do leilão oficial reduziu drasticamente as expectativas financeiras iniciais. O instituto mexicano responsável pela comercialização de bens confiscados arrecadou apenas 2,8 milhões de euros. O valor obtido contemplou 57 das 62 motocicletas de épocas diferentes colocadas à venda no evento.

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Impactos do abandono nos veículos

O resultado das vendas foi diretamente afetado pela degradação das máquinas. Os veículos estavam guardados sem qualquer cuidado, situação que comprometeu a integridade física de cada exemplar. Essa falta de preservação fez a cotação milionária cair de forma expressiva.

O estado dos modelos revelou sinais extremos de abandono: as carenagens das motos estavam totalmente cobertas por vegetação e as pinturas originais das Ducati haviam se tornado alaranjadas. Algumas unidades apresentavam adulterações causadas pela instalação de peças não originais.

Origem do acervo e investigações

As motos pertenciam a Ryan James Wedding. O proprietário deixou o esporte na modalidade de snowboard para atuar no tráfico internacional de entorpecentes. Essa trajetória no crime permitiu acumular recursos vultosos por meio da criação de um cartel, com parte do lucro revertido na compra das peças de corrida.

Apontado como "Re della droga", Wedding foi detido há alguns meses sob acusação de tráfico internacional de drogas. O homem permanece em uma prisão federal de Los Angeles à espera de julgamento, enquanto os veículos apreendidos pela polícia em dezembro seguiram para liquidação.

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A negociação das peças expôs um mistério não solucionado no processo: sete das motocicletas registradas nas fotografias iniciais da polícia desapareceram e não foram incluídas no lote negociado.