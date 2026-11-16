Rodrigo Bocardi cobra explicações sobre o Domingão, mas é alvo de ação por suposto calote no aluguel de Porsche

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Rodrigo Bocardi cobrou explicações sobre o Domingão com Huck na noite deste domingo (15), em uma publicação no X. O jornalista citou jatos emprestados, o patrocínio do Will Bank e uma festa após o show de Madonna, e ironizou a reação do público. Tudo na cara da galera, que aplaude o show de calouros!, escreveu.

O próprio Bocardi tem uma cobrança a responder. A Eurobike Fleet Service foi à Justiça de São Paulo para exigir do jornalista R$ 97.412,48 por um contrato de locação de um Porsche Taycan 4 Cross Turismo blindado, alugado por R$ 17.290 mensais, e um acordo extrajudicial que, segundo a locadora, foi aceito pelo jornalista, mas não cumprido integralmente. A Justiça de São Paulo determinou sua citação para pagar o valor reclamado ou apresentar defesa.

Um carrão alugado para chamar de seu

O contrato foi celebrado em 15 de agosto de 2024, com duração prevista de 24 meses. O veículo, ano/modelo 2023/2024, teria sido adquirido pela locadora especificamente para atender ao pedido de Bocardi. Além da disponibilização do automóvel, o serviço incluía manutenção preventiva, pneus, telemetria e administração de multas e documentos.

Segundo a ação, os pagamentos começaram a apresentar problemas em abril de 2026. Três mensalidades, com vencimentos em abril, maio e junho, acumularam um débito de R$ 54.274,44. Em julho, a empresa encaminhou uma notificação extrajudicial cobrando R$ 66.954,06, já considerados os encargos contratuais. A locadora afirma que Bocardi realizou um pagamento parcial e procurou a empresa para negociar o encerramento antecipado do contrato. As tratativas resultaram em uma proposta de acordo formalizada em 31 de julho, que estabelecia duas obrigações: devolver o Porsche até 3 de agosto e pagar R$ 60.167,70 até 15 de agosto.

Em contrapartida, a Eurobike abriria mão da multa pela rescisão antecipada, equivalente a 50% das mensalidades restantes, desde que ambas as condições fossem cumpridas.

Acordo aceito, mas não assinado

O principal ponto da disputa está na formalização do acordo. A empresa afirma ter preservado mensagens eletrônicas nas quais Bocardi declarou concordar com os termos negociados e solicitou o envio do documento para assinatura digital. O arquivo foi encaminhado em 3 de agosto assinado pela locadora. A assinatura do jornalista, entretanto, não foi registrada. Apesar disso, o Porsche foi devolvido no mesmo dia, conforme previsto no acordo. Para a empresa, a entrega do veículo demonstra que Bocardi reconheceu e começou a cumprir as condições negociadas.

A locadora sustenta que o jornalista se beneficiou do encerramento da relação contratual, mas deixou de cumprir a obrigação financeira. Essa interpretação, apresentada na petição inicial, ainda está sujeita à apreciação judicial. O pagamento de R$ 60.167,70 deveria ocorrer até 15 de agosto. Segundo a empresa, o prazo venceu sem a quitação. Uma segunda notificação, enviada em 21 de agosto, concedeu mais cinco dias para regularização, até 26 de agosto, também sem resultado, conforme a versão apresentada na ação.

Multa faz cobrança chegar a R$ 97 mil

Com o alegado descumprimento do acordo, a Eurobike passou a exigir também a multa rescisória prevista no contrato original. O valor cobrado judicialmente é composto por R$ 60.167,70 referentes ao saldo negociado, R$ 36.058 de multa pela rescisão antecipada e R$ 1.186,78 de juros moratórios, calculados até 21 de setembro de 2026.

A empresa argumenta que a dispensa da multa dependia do cumprimento integral do acordo. Como o pagamento não teria sido realizado, considera restabelecida a penalidade contratual. A cobrança foi apresentada por meio de uma ação monitória, procedimento utilizado para exigir judicialmente uma obrigação amparada por prova escrita, mesmo quando os documentos não possuem todos os requisitos de um título executivo extrajudicial. A locadora pretende demonstrar a existência da obrigação por meio do contrato original, das mensagens eletrônicas, das notificações e da devolução do veículo.

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O juiz Rodrigo Cesar Fernandes Marinho determinou a citação do jornalista para pagar a dívida no prazo de quinze dias, acrescida de honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.