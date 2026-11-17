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O Complexo Penitenciário La Esperanza, conhecido historicamente como presídio de Mariona, prepara a formatura de sua primeira turma universitária em maio. Cerca de 40 detentos estão na fase final da licenciatura em Administração de Empresas.

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O programa acadêmico opera como extensão da Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios (UCAD), dentro do Plan Cero Ocio da Dirección General de Centros Penales. A ação reúne cooperação da Oficina das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e da Embaixada do Catar.

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O presídio conta com 318 detentos matriculados no curso superior regular, além de dezenas em capacitações técnicas e de idiomas. A abertura das salas de aula ocorreu após o fim do domínio de facções criminosas no local, condição viabilizada pela separação categórica dos perfis de condenados.

Seleção rigorosa e rotina pedagógica

O diretor do estabelecimento, Juan José Ramírez Montano, explicou a diretriz adotada na unidade: "o que nos restou aqui são internos por crimes comuns. E começamos a dar a eles, por assim dizer, uma segunda oportunidade".

Os interessados precisam apresentar diploma de ensino médio, certidão de nascimento e aprovação no exame nacional AVANZO. Psicólogos, criminologistas, médicos e assistentes sociais também analisam a disciplina e os antecedentes de cada candidato.

A graduação tem 48 disciplinas em dez ciclos acadêmicos durante cinco anos, incluindo especialização técnica final em logística e distribuição aduaneira. Sem internet por exigência da lei, os professores ensinam de segunda a sábado com apoio de plataformas locais de software e acervo bibliográfico impresso.

Ensino entre os próprios detentos

O projeto integra os estudantes à rotina da unidade por meio de horas sociais. Os alunos de administração atuam como instrutores na alfabetização de mais de 3 mil internos, com aulas de leitura, escrita e operações aritméticas para atividades da construção civil.

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Com a ampliação para a penitenciária feminina de Apanteos e a previsão de novas carreiras, a iniciativa busca consolidar a formação profissional e afastar a influência do crime no ambiente carcerário.