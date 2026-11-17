SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede interna de comunicações da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês), responsável pela inteligência e proteção de sistemas de comunicação do governo americano, está fora do ar, segundo informações divulgadas pela CNN nesta terça-feira (17).

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O sistema é usado por funcionários para trocar informações consideradas sensíveis. Não há indícios, por ora, de que a interrupção tenha sido provocada por um ataque cibernético, de acordo com a emissora.

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A NSA é responsável pela coleta e análise de informações de inteligência, o que inclui a interceptação de transmissões, para obter informações sobre governos e organizações estrangeiras.

A agência também atua na segurança cibernética e desenvolve métodos de criptografia para proteger sistemas e redes de comunicação do governo americano e das Forças Armadas contra espionagem e ataques digitais.

Parte do Departamento de Defesa, a NSA é uma das principais agências de inteligência do país, ao lado da CIA.

A rede interna de comunicações, chamada NSA Net, teria apresentado uma falha. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram à CNN que a interrupção não deve comprometer a capacidade da agência de transmitir informações ao presidente Donald Trump, que está em viagem pela Ásia.

Trump está nas Filipinas e deve viajar nesta quarta-feira (18) à China, onde tem reuniões previstas com o líder do país, Xi Jinping, e com seu homólogo russo, Vladimir Putin.

A falha ocorre após uma sequência de problemas técnicos que atingiram empresas e serviços nos EUA. Na sexta (14), todos os voos comerciais do país foram suspensos por várias horas após uma pane nos sistemas de controle, o provocou caos aéreo e impactou aeroportos em todo o mundo, num efeito cascata

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A falha desta terça levou a agência a adotar horários escalonados de chegada para seus funcionários enquanto tenta identificar a extensão do problema, ainda segundo a CNN. A emissora informou ter procurado a NSA para comentar a interrupção, mas não havia recebido resposta.