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A Noruega constrói o túnel rodoviário submarino mais longo e profundo do mundo. Com 27 quilômetros de extensão, a passagem cruzará o subsolo marinho na costa oeste do país e chegará a 392 metros abaixo do nível do mar. O projeto Rogfast substituirá conexões de balsa, reduzirá o tempo de viagem entre cidades e integrará o plano de transformar a rodovia costeira E39 em um corredor contínuo.

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A obra ocorre na região de Rogaland, no sudoeste norueguês, com abertura prevista para 2033. O investimento alcança cerca de 25 bilhões de coroas norueguesas, quantia equivalente a 2,4 bilhões de dólares. Os trabalhos começaram em janeiro de 2018, sofreram suspensão no fim de 2019 devido ao risco de sobrecustos e foram retomados no término de 2021 após reestruturação contratual.

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A construtora Skanska lidera o lote norte de nove quilômetros, ponto de maior profundidade do trajeto. Segundo Anne Brit Moen, gestora do projeto na empresa, a ligação reduzirá em cerca de 40 minutos o deslocamento entre Bergen e Stavanger, respectivamente a segunda e a quarta cidade mais populosas do território norueguês.

Rotatória subterrânea e tecnologia de medição

A estrutura reúne dois tubos independentes, com duas faixas cada, dedicados apenas a veículos. Galerias transversais e rotas de fuga para pedestres conectam os túneis em casos de emergência. A 260 metros de profundidade, o projeto inclui uma rotatória dupla subterrânea com ramal para a ilha de Kvitsøy, o município menos habitado do país.

As perfurações avançam simultaneamente a partir dos dois extremos e exigem convergência com margem de tolerância de apenas cinco centímetros. Para garantir a exatidão, equipes utilizam escâneres a laser capazes de registrar dois milhões de pontos por segundo. Burkhard Boeckem, diretor de tecnologia da empresa Hexagon, informou à "CNN" que esses modelos digitais substituíram a topografia convencional.

Infiltrações marinhas e esquema de segurança

A escavação sob o fundo do mar gerou infiltrações volumosas de água salgada a partir dos 300 metros de profundidade. A empreiteira busca aprimorar métodos de injeção e vedação da rocha para manter a segurança do canteiro. Um sistema de ventilação longitudinal com ventiladores de jato e dutos até Kvitsøy controlará a dispersão de poluentes no interior da galeria.

A pista terá monitoramento permanente por radares e câmeras para detectar paradas e acidentes em tempo real. A infraestrutura deve baratear o transporte na indústria da pesca e facilitar o acesso a empregos, embora a desativação das balsas provoque o encerramento de postos de trabalho associados às travessias marítimas.

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No cenário global, as maiores passagens submarinas atendem apenas trens. O túnel Seikan, no Japão, tem 23,3 quilômetros sob o mar, e o Túnel do Canal, entre França e Inglaterra, soma 37,9 quilômetros submersos. Ambas as estruturas funcionam em profundidades menores que a marca atingida pelo Rogfast.