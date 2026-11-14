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Novos protestos na França contra violência policial e custo de vida

Segundo informações do Ministério do Interior, 106 mil pessoas se manifestaram no sábado em todo o país

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Repórter
14/11/2026 21:30

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Policial anda em meio a barricadas em chamas nas ruas de Paris, na França, durante onda de protestos neste sábado (14/11)
Policial anda em meio a barricadas em chamas nas ruas de Paris, na França, durante onda de protestos neste sábado (14/11) crédito: AFP

Milhares de pessoas voltaram às ruas da França neste sábado (14/11) para protestar contra o alto custo de vida e um projeto de lei que reforça a proteção dos policiais que utilizam suas armas.

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Segundo o Ministério do Interior, 106 mil pessoas se manifestaram no sábado em todo o país, 24 mil delas em Paris. Por sua vez, as organizações sindicais calcularam em 200 mil o número de manifestantes na França, 100 mil na capital.

Leia Mais

A segunda maior economia da União Europeia enfrenta há mais de um mês bloqueios em escolas do Ensino Médio e manifestações, poucos meses antes das eleições presidenciais de 2027, que definirão o sucessor de Emmanuel Macron.

Alguns protestos, em sua maioria pacíficos, registraram episódios esporádicos de violência.

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Segundo as autoridades, 146 mil pessoas participaram no sábado da semana passada de manifestações em toda a França, um número muito inferior ao dos finais de semana anteriores.

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