Novos protestos na França contra violência policial e custo de vida

Milhares de pessoas voltaram às ruas da França neste sábado (14/11) para protestar contra o alto custo de vida e um projeto de lei que reforça a proteção dos policiais que utilizam suas armas.

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Segundo o Ministério do Interior, 106 mil pessoas se manifestaram no sábado em todo o país, 24 mil delas em Paris. Por sua vez, as organizações sindicais calcularam em 200 mil o número de manifestantes na França, 100 mil na capital.

A segunda maior economia da União Europeia enfrenta há mais de um mês bloqueios em escolas do Ensino Médio e manifestações, poucos meses antes das eleições presidenciais de 2027, que definirão o sucessor de Emmanuel Macron.

Alguns protestos, em sua maioria pacíficos, registraram episódios esporádicos de violência.

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Segundo as autoridades, 146 mil pessoas participaram no sábado da semana passada de manifestações em toda a França, um número muito inferior ao dos finais de semana anteriores.