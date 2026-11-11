Após dias de greves e protestos, trabalhadores da indústria têxtil de Bangladesh conquistam mudança no salário mínimo de quem recebia cerca de R$ 500 por mês

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O governo de Bangladesh confirmou um reajuste salarial para os trabalhadores têxteis com vigência a partir de janeiro de 2027. A decisão ocorreu após dias de greves e manifestações iniciadas em 31 de outubro, que paralisaram estradas e provocaram o fechamento preventivo de mais de 500 fábricas no país.

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Bangladesh ocupa o posto de segundo maior produtor de roupas do mundo, atrás apenas da China. O setor emprega quatro milhões de pessoas, responde por 10% do produto interno bruto nacional e gera 80% das receitas de exportação, atendendo redes internacionais como H&M, Zara e Uniqlo em plena produção da temporada primavera-verão.

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Demandas trabalhistas e impacto da inflação

As manifestações pediam elevação de 140% nos vencimentos básicos, visando alcançar 30.000 takas (216 euros) diante do aumento no custo de vida. O piso atual é de 12.500 takas (cerca de 90 euros). Conforme declaração de Babul Akter, porta-voz sindical, à agência "Reuters": "a nova estrutura salarial se implementará a partir de dezembro, e os trabalhadores receberão seus primeiros salários sob a escala salarial revisada em janeiro". O valor definitivo do novo piso não foi divulgado.

Segundo a publicação "Modaes", a categoria já havia reivindicado 195,40 euros em novembro de 2023, mas aceitou 88,30 euros na ocasião. Os pagamentos seguiram congelados enquanto o país enfrentava inflação de 8%, encarecendo alimentação, moradia e transporte para 170 milhões de cidadãos.

Casos coletados pela plataforma Business and Human Rights Centre mostram as dificuldades dos funcionários fabris. A operária Laili Begum relatou a impossibilidade de manter os dois filhos na escola e a escassez de refeições regulares dentro de casa.

Cenário fabril e contexto internacional

A receita do setor multiplicou por mil entre 1983 e 2025, atingindo 34.000 milhões de euros, aponta a revista "Forbes". Mesmo treze anos após o desabamento do complexo Rana Plaza, tragédia que matou 1.134 pessoas em Daca, ativistas denunciam a persistência de ambientes precários de trabalho.

Uma investigação conduzida pela Clean Clothes Campaign com 1.094 profissionais do segmento registrou que 89% consideram a remuneração insuficiente para suprir despesas familiares básicas. Outros 76% dos entrevistados relataram medo de dialogar abertamente com auditores que inspecionam as plantas fabris.

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Recentemente, a Organização das Nações Unidas postergou a saída de Bangladesh da lista de Países Menos Adiantados, preservando vantagens aduaneiras essenciais às vendas internacionais. Segundo Gema Gómez, consultora e autora da obra "Shopping Detox", a continuidade desses privilégios de mercado com a Europa depende do respeito a exigências sociais, ambientais e trabalhistas pelas indústrias locais.