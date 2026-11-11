Trabalhador descreve escala com três dias de serviço, dois de folga e mais dois de trabalho, mas turnos de até 12 horas mostram o outro lado dessa rotina

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O jovem espanhol Jose Esepe relatou no "TikTok" a experiência de trabalhar na Islândia. O país reúne remunerações atrativas e um custo de vida elevado, cenário que varia conforme a função exercida e a cidade escolhida para moradia.

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Escala de trabalho e carga horária

Entre as formas de organização das jornadas, ele destaca o método 3-2-2: o empregado trabalha três dias, descansa dois e atua outros dois. Na semana seguinte, o calendário inverte a ordem para três dias de folga, dois de serviço e dois livres.

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Os turnos dessa rotina costumam durar entre 11 e 12 horas para acumular as cerca de 172 horas mensais calculadas por Jose. A concentração das tarefas em poucos dias possibilita obter uma ou duas semanas de folga no mês, dependendo da escala da empresa.

Esse modelo não vigora em todos os locais. O próprio trabalhador revela que não atua nessa escala específica e recomenda a análise detalhada das condições contratuais antes de assumir um posto.

Salário, horas extras e adicionais

Sobre a remuneração, Jose informa receber cerca de 2.800 euros mensais. O montante não equivale a um salário mínimo nacional, já que os vencimentos na Islândia dependem de negociações coletivas feitas por setor.

O valor da hora extra atinge 190% da tarifa básica segundo o relato, enquanto a regra geral da Confederação Islandesa do Trabalho fixa o patamar em 180%. Para evitar custos excessivos, as empresas acompanham com atenção esses períodos adicionais. Jose sugere negociar a execução de horas extras caso a meta seja poupar dinheiro.

A remuneração também recebe acréscimos por trabalho noturno, fins de semana e feriados. O acordo coletivo de cozinheiros do sindicato Efling prevê adicionais de turno e paga grandes feriados na proporção de 1,375% do salário mensal por hora.

Custos e moradia

A capacidade de poupança depende dos hábitos de consumo e da localidade. Jose reside em uma cidade de aproximadamente 1.000 habitantes, onde divide quarto com outra pessoa por 800 euros mensais no total, cabendo 400 euros a cada um.

O cenário habitacional muda em centros como Reykjavik, onde os aluguéis alcançam valores mais altos. Algumas empresas descontam o alojamento diretamente no pagamento mensal dos funcionários.

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Morar em uma localidade menor viabilizou um alto índice de economia para Jose: "como vivo em um povoado onde não há nada para gastar, estou guardando tudo".