Relojoeiro e artista planejam cortar retrato em 300 partes, mas cada fragmento ganha um destino único para celebrar os 225 anos de nascimento de um escritor

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Para celebrar os 225 anos de nascimento de Victor Hugo em 2027, o relojoeiro Philippe Lebru e o artista Jean-Charles Thoulouze criaram uma série de 300 relógios exclusivos. Cada exemplar traz um fragmento físico diferente de um retrato original do escritor.

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A proposta inicial previa apenas exibir o rosto do autor no mostrador de modelos vendidos durante o "Festival International Victor Hugo", em fevereiro de 2027. O relojoeiro e fundador da marca UTINAM considerou o conceito pouco interessante e resgatou um plano pensado há mais de três décadas: dividir uma obra de arte para integrá-la a relógios.

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Fragmento de arte em cada mostrador

O desenhista Jean-Charles Thoulouze produziu três retratos em carvão e lápis sobre papel artístico, retratando o escritor na última fase da vida. Philippe Lebru e Mickael Demenge, criador do festival, selecionaram um dos desenhos. A obra será dividida em 300 fragmentos físicos numerados e únicos.

A montagem exigiu trabalho técnico para afinar o mostrador e permitir a acomodação do papel artístico. Produzidos e montados em Besançon, cidade natal do escritor, os relógios recebem numeração de 1 a 300 e vêm em um estojo com livreto sobre a criação do projeto.

Lançamento e pré-venda

A série acompanha o lançamento do "Festival International Victor Hugo", programado para o período de 25 a 28 de fevereiro de 2027. O evento inaugural prevê mais de 30 atrações abertas a várias gerações, além do plano de continuidade para 2028.

Do total de 300 peças, as 200 primeiras unidades entraram em pré-venda com as seguintes regras:

preço fixado em 148 euros até 31 de dezembro de 2026, com limite de estoque;

valor público estipulado em 296 euros após o encerramento do primeiro lote;

retirada das peças liberada durante a semana em que ocorre o festival. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais da metade dos relógios oferecidos na pré-venda já foi comprada. Conforme destacou Demenge sobre o desempenho inicial da série, "Quando terminou de escrever ‘Os Miseráveis’, Hugo viu um cometa passar sobre sua cabeça — um sinal de que tudo daria certo para o seu romance. Espero que o mesmo aconteça com o festival, mas, no caso dos relógios, isso já é uma realidade."