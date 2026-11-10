Figueira de cerca de 200 anos e 17 metros de altura disputa o título de árvore do ano na França em 2026: o que faz esse majestoso gigante chamar tanta atenção?

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Com 17 metros de altura e nove metros de circunferência, um exemplar monumental de figueira com pelo menos 200 anos concorre ao prêmio de Árvore do Ano na França. Localizado no Jardim Verdun, antigo espaço do Hotel Bristol em Beaulieu-sur-Mer, o vegetal representa a Região Sul na disputa nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O espécime abriga famílias de melros saltitantes e exibe raízes aéreas penduradas nos galhos, enquanto outras rastejam pela terra. Em uma de suas ramificações, uma pequena palmeira brotou espontaneamente. A planta centenária virou referência para gerações de moradores da cidade, conhecidos como berlugans.

Leia Mais

Concurso nacional e voto popular

Criada em 2011 pela revista "Terre Sauvage" e pelo Escritório Nacional de Florestas, a premiação selecionou 13 árvores entre 132 inscritas, com a colaboração da associação A.R.B.R.E.S. Cada finalista representa uma região francesa e recebeu a visita de fotógrafos do júri.

A votação do público começou em 4 de novembro e segue aberta até 4 de janeiro de 2027. O placar de votos fica visível até 17 de dezembro, mantendo sigilo até a divulgação dos resultados em 14 de janeiro de 2027. O vencedor popular representará a França na disputa da árvore europeia do ano seguinte, além da entrega dos prêmios do júri e da Comuna Francesa.

Origem e características botânicas

Diferente do figueiro-dos-banianos indiano que não sobrevive ao ar livre na França, o exemplar de Beaulieu-sur-Mer pertence à espécie Ficus macrophylla, nativa do leste da Austrália. O gênero Ficus reúne entre 900 e 1.000 espécies, mas somente duas ou três variedades tropicais se adaptaram ao solo mediterrâneo há mais de dois séculos.

A coordenadora do evento na "Terre Sauvage", Pauline Cecotti, explicou que a iniciativa busca valorizar os exemplares como patrimônio vivo, no mesmo nível de prédios históricos e igrejas. A seleção considera a estética, o aspecto natural, o contexto histórico e a conexão humana com a vegetação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A figueira disputa a premiação contra concorrentes de peso de outras regiões: o carvalho de Grand Est, o sobreiro da Córsega e o charme da Normandia.