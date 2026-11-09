Aposentado compra um bloco de arenito para construir o muro do jardim nos anos 1990, mas a pedra revela um animal que viveu há cerca de 240 milhões de anos

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Ao perceber que havia encontrado um fóssil excepcionalmente bem preservado, Mihailidis entrou em contato com o Australian Museum para doar o exemplar. O material seguiu para a instituição científica, onde acabou caindo em relativo esquecimento com o passar do tempo.

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A situação mudou em 2023, quando pesquisadores descreveram formalmente o espécime com detalhes aprofundados. A análise revelou uma espécie até então desconhecida pela ciência, que viveu há aproximadamente 240 milhões de anos.

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Preservação anatômica em rocha de arenito

O fóssil recebeu a classificação de extraordinário devido ao estado de conservação apresentado. A estrutura do animal encontra-se relativamente completa, com os ossos preservados em posições anatômicas originais, além de reter evidências claras de tecidos moles.

Esse nível de preservação é considerado extremamente raro por especialistas, em especial pela ocorrência em rocha de arenito.

"Este é um dos fósseis mais importantes encontrados em Nova Gales do Sul nos últimos 30 anos, por isso é emocionante descrevê-lo formalmente", afirmou o paleontólogo Matthew McCurry, coautor do artigo científico publicado na revista "Journal of Vertebrate Paleontology".

Parentesco com anfíbios modernos

A nova espécie identificada recebeu a denominação científica de Arenaerpeton supinatus. O animal viveu durante o período Triássico, época anterior ao domínio dos dinossauros sobre a terra.

Naquele período geológico, o território correspondente à Austrália fazia parte do antigo supercontinente Gondwana, situado próximo ao Polo Sul.

De acordo com os pesquisadores, esses animais provavelmente se assemelhavam a salamandras enormes. As estimativas indicam que o espécime media cerca de 1,2 metro de comprimento e habitava rios de água doce.

A identificação coloca a espécie como um dos primeiros temnospôndilos conhecidos em território australiano. Esse grupo extinto reunia parentes pré-históricos dos anfíbios modernos e conseguiu sobreviver a dois grandes eventos de extinção em massa.

Pesquisadores apontam que o porte frequentemente considerável desses animais pode ter auxiliado determinados integrantes do grupo a suportar esses períodos de perturbação ambiental.

O estado do Arenaerpeton supinatus ilustra o valor científico dos ambientes antigos australianos. Outras descobertas de fósseis bem preservados seguem apresentando detalhes sobre ecossistemas que desapareceram há milhões de anos.

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O achado evidencia a importância do acaso e da passagem do tempo no avanço do conhecimento científico. Uma pedra destinada originalmente à construção de uma simples parede de jardim continha um registro extraordinário da vida pré-histórica.