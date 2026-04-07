O tuatara intriga cientistas e curiosos há décadas. Esse réptil de aparência discreta carrega uma história evolutiva que atravessa centenas de milhões de anos. Hoje, sobrevive apenas em ilhas isoladas da Nova Zelândia, mas representa uma linhagem muito mais antiga que crocodilos e serpentes. Assim, muitos pesquisadores chamam o animal de fóssil vivo, porque ele mantém traços corporais que lembram espécies extintas.

Os primeiros estudos modernos enxergaram o tuatara como um lagarto diferente. Entretanto, a análise detalhada do esqueleto e do DNA revelou outro cenário. O animal pertence a uma ordem própria, a Rhynchocephalia, que já dominou ecossistemas no passado. Hoje, apenas o tuatara continua nessa linha evolutiva. Dessa forma, o réptil guarda um registro vivo de formas ancestrais que desapareceram após sucessivas crises ambientais.

Tuatara – Reprodução

Tuatara: o réptil que é um fóssil vivo que desafia milhões de anos de evolução

A história do tuatara começa no período Triássico, há mais de 230 milhões de anos. Naquele tempo, os primeiros representantes da linhagem ocupavam diversos ambientes, em vários continentes. Com o passar das eras, muitos grupos de répteis surgiram e desapareceram. Porém, a linhagem do tuatara manteve um conjunto de características anatômicas estáveis. Por exemplo, o crânio guarda articulações antigas, com barras ósseas completas, o que difere de lagartos modernos.

Os fósseis de rincocefálios aparecem em rochas da Europa, da América do Norte, da África e da Ásia. Essas espécies antigas variavam em tamanho, dieta e forma do corpo. Assim, o grupo explorava nichos que hoje pertencem a lagartos, cobras e até pequenos mamíferos. Com o avanço do Jurássico e do Cretáceo, dinossauros e outros répteis se tornaram mais abundantes. Mesmo assim, os parentes do tuatara persistiram em regiões específicas, adaptando-se a mudanças graduais no clima e na vegetação.

Como o tuatara atravessou extinções em massa?

Os registros fósseis indicam uma redução lenta e constante da diversidade de rincocefálios. Grandes transformações ambientais, como a extinção em massa do fim do Cretáceo, afetaram o grupo. Ainda assim, alguns representantes sobreviveram em áreas isoladas do supercontinente Gondwana. Posteriormente, com a fragmentação das massas de terra, populações remanescentes se isolaram na região que hoje corresponde à Nova Zelândia.

Esse isolamento geográfico teve papel central na sobrevivência do tuatara. Em ilhas sem mamíferos predadores terrestres, o réptil ocupou um nicho pouco disputado. Além disso, desenvolveu uma estratégia de vida lenta, com crescimento prolongado e longa expectativa de vida. Estudos mostram indivíduos que ultrapassam cem anos. Dessa forma, a espécie compensa taxas reprodutivas baixas com uma longevidade elevada.

Outra característica marcante envolve a regulação térmica. O tuatara suporta temperaturas mais baixas que muitos outros répteis. Ele permanece ativo em noites frias, quando lagartos entram em torpor. Essa tolerância abre espaço para exploração de recursos noturnos e reduz conflitos com espécies diurnas. Pesquisas destacam ainda o chamado olho parietal, uma estrutura sensível à luz, localizada no topo da cabeça. Ela participa de ritmos biológicos e orienta a atividade diária e sazonal do animal.

Quais nichos ecológicos mantêm o tuatara até hoje?

Nas ilhas onde vive, o tuatara ocupa principalmente tocas no solo. Frequentemente, ele divide esses abrigos com aves marinhas que nidificam em colônias. Essa convivência gera uma interação ecológica peculiar. As aves transportam nutrientes do mar para a terra, por meio de fezes e restos de alimento. Em seguida, esses materiais enriquecem o solo e atraem invertebrados, que servem de alimento para o tuatara.

A dieta do réptil inclui insetos, aranhas, minhocas e pequenos vertebrados. Em algumas áreas, o animal caça filhotes de aves e até outros répteis menores. Apesar disso, ele mantém um ritmo de alimentação modesto, coerente com seu metabolismo lento. Esse padrão reduz a competição por presas e ajusta o gasto de energia às condições das ilhas. Portanto, a espécie encaixa sua estratégia de vida a ambientes com recursos variáveis.

O comportamento reprodutivo também se adapta ao clima e à disponibilidade de alimento. As fêmeas produzem ninhadas esparsas, muitas vezes com intervalos de vários anos. Os ovos permanecem no solo por longos períodos, em desenvolvimento lento. Estudos recentes indicam que a temperatura do ninho influencia o sexo dos filhotes. Assim, mudanças climáticas podem alterar a proporção de machos e fêmeas ao longo do tempo, o que preocupa pesquisadores.

Estratégias evolutivas que explicam a sobrevivência do tuatara

O tuatara combina traços ancestrais com ajustes finos ao ambiente insular. Em termos anatômicos, ele mantém a estrutura básica do crânio dos antigos rincocefálios. Entretanto, aperfeiçoa sentidos como audição e visão, adequando-se à vida crepuscular e noturna. Além disso, apresenta uma mordida robusta, com dentes presos ao osso da mandíbula. Esses dentes não se renovam, o que reforça a importância da dieta moderada.

Do ponto de vista genético, pesquisas genômicas revelam um DNA extenso, com muitos elementos reguladores. Esses elementos controlam respostas a estresse, ciclos de reprodução e crescimento. Ao mesmo tempo, o ritmo de mutações em certas regiões parece relativamente baixo. Isso contribui para a manutenção de traços estáveis ao longo do tempo. Ainda assim, o tuatara mostra capacidade de ajuste fisiológico, principalmente frente a variações climáticas sazonais.

Atualmente, a espécie enfrenta novas pressões, ligadas à presença humana. A introdução de ratos e outros mamíferos predadores nas ilhas causou queda de populações em várias áreas. Em resposta, programas de conservação transferem tuataras para ilhas livres desses animais invasores. Pesquisadores monitoram ovos, filhotes e adultos, analisando taxas de sobrevivência e reprodução. Com isso, buscam entender até que ponto as antigas estratégias evolutivas conseguem lidar com um cenário tão recente e dinâmico.

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O tuatara continua a desafiar expectativas. Ele carrega características que remetem a répteis do tempo dos dinossauros, mas vive em um mundo moldado por ações humanas rápidas. Seus ossos, seu DNA e seu comportamento fornecem pistas sobre como linhagens inteiras atravessam crises globais. Assim, cada indivíduo que emerge de um ninho nas ilhas da Nova Zelândia reforça um capítulo de uma história que começou muito antes da espécie humana e que ainda desperta questões em aberto para a biologia moderna.