Com bilhete de cerca de R$ 1,50, jovem ganha Ferrari 488 em loteria, mas depois decide abrir mão da supermáquina

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Gatis Ruiga, morador de Guernsey e fã de automóveis, conquistou uma Ferrari 488 usada após participar de um concurso virtual. O bilhete custou apenas 19 pence, quantia correspondente a R$ 1,50. Mesmo ciente das probabilidades mínimas de êxito, ele entrou na disputa por diversão e superou todas as expectativas.

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O prêmio, avaliado em cerca de 175 mil euros, deixou o vencedor em choque e sem palavras. A conquista tirou do papel uma pergunta frequente entre os apaixonados por motores: "O que você faria se ganhasse uma Ferrari?". Poucas pessoas conseguem usufruir do privilégio de registrar um veículo do Cavallino Rampante em seu histórico pessoal.

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Escolha entre o veículo e o dinheiro

A berlinetta vermelha conta com um conjunto mecânico potente:

motor V8 biturbo de 3,9 litros;

potência máxima de 670 cv;

arrancada de 0 a 100 km/h em 3 segundos;

velocidade de 330 km/h.

Apesar de desfrutar temporariamente da máquina esportiva, Ruiga optou pelo pragmatismo. Manter esse tipo de veículo envolve custos operacionais complexos e pagamento de impostos. Diante do desafio de controlar as contas e manter o orçamento em equilíbrio, a razão prevaleceu sobre o coração.

O jovem abriu mão do carro para receber o valor integral em dinheiro. A quantia financeira terá duas finalidades definidas: quitar a hipoteca da residência e abrir uma companhia própria de táxi.

Histórico da Ferrari 488

A Ferrari 488 sucedeu a 458 Italia na linha de montagem da fabricante. A montadora apresentou o modelo no site oficial em 3 de fevereiro de 2015, data que marcou 40 anos exatos da estreia da 308 GTB, pioneira entre os veículos de rua da marca com motor V8 central-traseiro. A exibição presencial ocorreu no Salão do Automóvel de Genebra de 2015.

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O batismo 488 se baseia em uma divisão matemática: divide-se a cilindrada total de 3.902 cm³ pelos 8 cilindros do motor, alcançando a cilindrada unitária arredondada de 488 cm³. O veículo fora de catálogo atinge 330 km/h e mantém seu valor de mercado ao longo do tempo.