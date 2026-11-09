Filho guarda souvenir de mármore do pai em uma prateleira por décadas, mas especialistas rastreiam a origem da peça e revelam conexão anterior ao Partenon

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O engenheiro Enrico Tosti-Croce herdou uma peça arqueológica após a morte dos pais, em 1994. Inspirado pela cobertura da imprensa internacional sobre a campanha grega para recuperar esculturas da Acrópole junto ao British Museum, o herdeiro decidiu organizar o envio do objeto para Atenas. Especialistas gregos constataram que a relíquia guardada pela família não pertencia ao Parthenon, mas a um templo anterior erguido na colina sagrada mais de um século antes.

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Com 1,2 quilo, o mármore serviu durante décadas como ornamento doméstico e preserva o contorno de uma flor de lótus entalhada. O Serviço Arqueológico da Grécia comunicou a Tosti-Croce que o adorno corresponde às calhas de pedra que cercavam o telhado do Hekatompedon.

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Origem ligada ao templo arcaico

Erguido por volta de 570 a.C., no período Arcaico, o Hekatompedon foi o primeiro templo monumental construído na colina da Acrópole. A cobertura da edificação apresentava um sistema de drenagem decorado com palmetas ovais e flores de lótus alternadas. O Ministério da Cultura da Grécia classifica essa associação como provável, amparada pelo alinhamento com o padrão decorativo da época.

O Parthenon foi edificado entre 447 a.C. e 438 a.C., período muito posterior ao do santuário arcaico. Não existem registros sobre como o fragmento chegou à base do Parthenon, local onde Gaetano recolheu a pedra na década de 1930. A identificação decorre de análises estilísticas comparativas com trabalhos conhecidos do Hekatompedon, já que as autoridades gregas não publicaram um relatório técnico completo.

Custódia estatal permanente

Pesquisadores afirmam não haver meios para confirmar as circunstâncias históricas exatas da retirada da rocha da Acrópole além das memórias da família. Autoridades transferiram o fragmento para o Éforado de Antiguidades da Cidade de Atenas para salvaguarda estatal definitiva e avaliação científica adicional.

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A devolução voluntária não soluciona o debate jurídico da Grécia com o British Museum, mas insere oficialmente outro artefato documentado da Acrópole na coleção nacional do país. Os dados procedem de comunicados do Ministério da Cultura Helênico divulgados por "The Art Newspaper" e "Smithsonian Magazine".