Roteiro em Pafos: o que fazer na cidade mitológica de Afrodite

Imagine caminhar por uma cidade onde mitos gregos ganham vida a cada esquina. Essa é a experiência em Pafos, na costa do Chipre. Reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO, a cidade inteira funciona como um museu a céu aberto, combinando ruínas milenares com praias de águas cristalinas e a lenda de ser o berço de Afrodite, a deusa do amor.

A principal atração é o Parque Arqueológico de Kato Pafos, uma área imensa que abriga algumas das ruínas romanas mais bem preservadas do Mediterrâneo. O destaque são os mosaicos das casas de Dionísio, Teseu, Aion e Orfeo. Essas obras de arte detalhadas, feitas com pequenas pedras coloridas, contam histórias da mitologia e do cotidiano da antiguidade.

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Reserve pelo menos três horas para explorar o local com calma, de preferência no início da manhã ou no fim da tarde para evitar o calor intenso. O parque fica convenientemente localizado próximo ao porto, facilitando o acesso.

Tumbas dos Reis

A poucos quilômetros do centro, as Tumbas dos Reis impressionam pela grandiosidade. Apesar do nome, o local era uma necrópole para altos funcionários e aristocratas, e não para a realeza. As tumbas subterrâneas foram escavadas diretamente na rocha maciça, imitando as casas dos vivos, com colunas e pátios internos.

O complexo oferece uma visão fascinante das práticas funerárias do período helenístico e romano. É possível entrar em várias tumbas, o que torna o passeio uma verdadeira exploração histórica. Use sapatos confortáveis, pois o terreno é irregular.

Onde Afrodite nasceu

Um roteiro em Pafos não estaria completo sem uma visita a Petra tou Romiou, a “Rocha de Afrodite”. Segundo a mitologia, foi nesse ponto do litoral que a deusa do amor e da beleza emergiu das espumas do mar. O cenário rochoso banhado por um mar azul-turquesa é um dos cartões-postais do Chipre.

A praia é de seixos, e não de areia, mas a beleza do lugar compensa. Muitos visitantes nadam ao redor da rocha, seguindo a lenda de que a prática garante juventude eterna. Para quem busca um banho de mar mais tradicional, praias como Coral Bay, com sua faixa de areia dourada e infraestrutura completa, ficam a uma curta distância de carro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.