Loteria Powerball garante cerca de R$ 4,2 bilhões para bilhete premiado, mas uma escolha muda o valor recebido e distribui os pagamentos ao longo de 29 anos

Um único bilhete vendido em Nova Jersey acertou os seis números da Powerball no sorteio de quarta-feira, 4 de novembro de 2026. A aposta garantiu o prêmio de 847 milhões de dólares, quantia que encerrou quase três meses sem ganhadores e se posicionou como a nona maior da história da loteria nos Estados Unidos.

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A organização confirmou que o bilhete acertou as cinco bolas brancas e a Powerball vermelha. A legislação estadual permite que o proprietário permaneça no anonimato de maneira indefinida, sem comparecer a entrevistas ou fotos, embora precise apresentar documentos pessoais à loteria para validar o resgate e cumprir as obrigações tributárias.

Opções de recebimento e descontos fiscais

O regulamento estabelece duas alternativas para o recolhimento do valor:

pagamento único: 363,1 milhões de dólares em parcela única antes dos impostos;

pagamentos anuais: 847 milhões de dólares distribuídos em 30 parcelas durante 29 anos, com valores que sobem perto de 5% a cada período.

A Loteria de Nova Jersey aplica retenção federal de 24% e taxa estadual de 8% em quantias superiores a 500 mil dólares. Como a alíquota marginal federal pode alcançar 37%, estima-se que o vencedor receba 189,8 milhões de dólares líquidos no saque imediato ou cerca de 443,9 milhões de dólares caso prefira o repasse anual.

Premiações secundárias e regras do concurso

Mais de um milhão de apostas conquistaram valores em dinheiro na mesma data:

25 bilhetes ganharam 50 mil dólares cada ao acertar quatro números brancos e a Powerball vermelha;

quatro bilhetes ganharam 100 mil dólares cada por meio do multiplicador Power Play de 2X;

nenhuma aposta faturou as faixas de um ou dois milhões de dólares.

A chance de vencer o prêmio principal é de uma em 292.201.338. O montante de 847 milhões superou a marca de 842,4 milhões de dólares entregue em Michigan em janeiro de 2024 e seguiu o prêmio de 1,04 bilhão de dólares sorteado em Illinois em agosto de 2026.

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O próximo sorteio está marcado para sábado, 7 de novembro de 2026, com prêmio inicial de 20 milhões de dólares. O titular do bilhete premiado dispõe do prazo de um ano para reivindicar a quantia no estado onde realizou a compra.