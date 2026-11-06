Veja como um encanador da Espanha transformou 20 euros em carreira de sucesso

O setor de encanamento na Espanha passa por uma transformação impulsionada pelos custos operacionais e pela busca de independência profissional. Com 15 anos de experiência e passagens por diferentes empresas e instalações, o instalador madrilenho Rubén Ariza decidiu atuar de maneira autônoma.

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O início na profissão ocorreu aos 16 anos, trabalhando com o tio em reparos residenciais para seguradoras. Naquela fase, Ariza recebia 20 euros por semana enquanto aprendia tarefas como soldar cobre, desentupir encanamentos e resolver falhas complexas nas casas dos clientes.

Com o tempo, o profissional avançou para reformas integrais e grandes instalações. Ao assumir responsabilidades de oficial e gerenciar compras de materiais, ele concluiu que estava preparado para conduzir a própria atividade, sem depender de terceiros para evoluir no mercado.

Controle financeiro e recusa de prazos

Ao se estabelecer por conta própria, o encanador decidiu recusar pagamentos com prazos longos. No setor da construção civil, construtoras costumam levar meses para pagar os serviços, o que desestabiliza as contas de trabalhadores autônomos diante de imprevistos.

O profissional detalha os motivos da escolha diante de empresas com equipes extensas: “existem estruturas com 10 ou 15 funcionários que aceitam receber em 60 dias porque precisam desse volume de obra, mas eu prefiro trabalhar com três funcionários, não aceitar esses prazos e manter a estabilidade do meu negócio."

Outras dificuldades incluem retenções habituais de 5% e faturas bloqueadas por disputas entre construtoras e clientes. Ariza já acumulou milhares de euros retidos em materiais, quadro que o obrigou a interromper obras até o depósito do dinheiro.

A contratação de pessoal impõe compromisso financeiro elevado aos autônomos. O pagamento de salários regulamentados e encargos sociais desde o primeiro dia faz com que atrasos em obras pequenas prejudiquem o fluxo de caixa, ameaçando a viabilidade do negócio.

Formação da equipe e rotina familiar

Mesmo diante de longas jornadas e exigências burocráticas, o instalador prioriza o cuidado com a equipe e a formação de jovens aprendizes. Ele defende que a valorização dos ofícios manuais exige condições justas de trabalho, respeito aos horários e técnica adequada.

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Com dois filhos pequenos, Ariza busca diminuir o ritmo de trabalho para conviver com a família sem perder o sucesso conquistado. O caso demonstra como especialização técnica e prudência na gestão transformam o encanamento em atividade rentável e estável na Espanha.