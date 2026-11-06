Fogos de artifício encantam por poucos minutos, mas deixam uma conta que vai além do dinheiro e continua pesando no ambiente quando a festa já chegou ao fim

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Comprar fogos de artifício garante minutos de celebração, mas o preço pago pelos consumidores ignora despesas que recaem sobre a sociedade. A fumaça inalada por vizinhos, a perturbação da fauna e os atendimentos de emergência geram o que economistas classificam como externalidade negativa.

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O impacto atinge diretamente os serviços médicos. Na Inglaterra, dados oficiais registram 123 internações hospitalares causadas por fogos de artifício no período de 2024 a 2025. Esse total desconsidera atendimentos sem internação. Evitar esses incidentes libera tempo de atendimento clínico no serviço de saúde pública para outros pacientes.

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Danos ambientais e efeitos na fauna

A poluição do ar representa outro elemento fora das notas fiscais. O monitoramento oficial britânico aponta elevações passageiras na concentração de partículas finas durante a Noite das Fogueiras. O Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais atribui um custo de dano estimado em 114.411 libras por tonelada de emissões de PM2,5, o equivalente a aproximadamente 51,9 toneladas por tonelada de emissões, calculado a preços de 2025.

A vida animal também enfrenta consequências diretas. Uma pesquisa holandesa demonstrou que cerca de mil vezes mais aves voavam durante a queima de fogos no Ano-Novo do que em noites regulares. O deslocamento forçado fez os animais gastarem energia e perderem períodos de descanso. O barulho afeta animais domésticos e de criação, enquanto resíduos e cartuchos geram lixo físico.

Alternativas e debate regulatório

O setor movimenta recursos relevantes. O comércio apoia varejistas e celebrações pelo mundo todo, como o Réveillon, a Noite das Fogueiras e o Diwali. Entre 2021 e 2024, as importações britânicas de fogos atingiram média anual de 27 milhões de libras.

Especialistas debatem quais formatos de evento geram entretenimento com menores prejuízos. Espetáculos organizados, redução de disparos particulares, locais distantes de áreas com animais silvestres e horários programados diminuem danos coletivos. Apresentações com drones e lasers oferecem opções, mas dependem de eletricidade e equipamentos com impactos que demandam análise.

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