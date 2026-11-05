Aviador intercepta bombardeiro soviético a bordo de um RC-135, mas missão sem caças em alerta rende ao avião de reconhecimento uma mudança inesperada de nome
Sem caças em alerta, aeronave de reconhecimento surpreendeu tripulação russa no Alasca e garantiu momento histórico com bom humor nas alturas
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O avião de reconhecimento RC-135 Rivet Joint atua na coleta, análise e disseminação de informações de inteligência em tempo quase real. O modelo atende demandas de nível nacional e comandantes em teatros de operações.
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A aeronave é uma versão amplamente modificada do C-135. As alterações concentram-se no conjunto de sensores de bordo, sistema que permite detectar, identificar e geolocalizar sinais em todo o espectro eletromagnético. A equipe de missão repassa os dados em múltiplos formatos para diversos destinatários por meio de recursos avançados de comunicação.
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O histórico de serviço do RC-135 abrange o apoio a operações na Guerra do Vietnã e no Mediterrâneo, durante a Operação El Dorado Canyon. O modelo atuou em Granada na Operação Urgent Fury, no Panamá durante a Operação Just Cause e participou das operações Desert Shield, Desert Storm, Enduring Freedom e Iraqi Freedom. A presença no Sudoeste Asiático permanece contínua desde o início da década de 1990.
A interceptação sobre o Alasca
Em relato compartilhado no "Quora", Roberto Benitez, profissional que trabalhou em modelos RC-135 da Força Aérea dos Estados Unidos (USAF), detalhou uma ação incomum da aeronave. Um bombardeiro estratégico soviético Tupolev Tu-95 Bear sobrevoou o continente do Alasca, movimento que já havia ocorrido anteriormente.
Uma estação de radar alertou o Comando de Defesa Aérea do Alasca (AADC) sobre a intrusão. O comando enfrentava uma complicação operacional naquele momento: não havia caças disponíveis em estado de prontidão.
O AADC acionou o Comando Aéreo Estratégico (SAC) na Base Aérea de Eielson, em Fairbanks, para verificar se existiam aviões prontos para responder ao chamado. Naquele instante, um Boeing RC-135 realizava treinamento na região sobre o continente do Alasca, voando próximo o suficiente para permitir que especialistas do setor traseiro monitorassem os soviéticos.
A aeronave de reconhecimento recebeu ordens para mudar de rota e fazer a interceptação. O RC-135 aproximou-se do Tupolev Tu-95 Bear por baixo e por trás, alinhando-se logo ao lado do bombardeiro e surpreendendo os tripulantes russos.
A equipe do setor traseiro do avião norte-americano contatou os soviéticos em russo, perguntando se estavam perdidos. Na sequência da comunicação, os tripulantes informaram, no mesmo idioma: a própria origem, a identificação da unidade, as coordenadas de voo e a rota para retornar à base soviética. O avião concluiu a escolta para fora do espaço aéreo norte-americano de forma amigável.
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Ao retornarem, os membros da unidade pintaram uma estrela vermelha no nariz da aeronave e rebatizaram o modelo de RC-135 para FC-135, substituindo a designação de reconhecimento pela de interceptador de caça.