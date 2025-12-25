Assine
Bombardeiros russos efetuaram voo 'planejado' ao norte da Escandinávia

25/12/2025 08:20

Bombardeiros estratégicos russos efetuaram um voo "planejado" sobre os mares da Noruega e de Barents, no Ártico, o que levou "aviões de combate de países estrangeiros" a escoltá-los, informou nesta quinta-feira (25) o Ministério da Defesa de Moscou.

O governo russo não divulgou a data dos voos do modelo Tu-95, capaz de transportar armas nucleares, nem os países que mobilizaram seus caças.

"Os bombardeiros estratégicos Tu-95MS (...) das Forças Aeroespaciais Russas realizaram um voo planejado no espaço aéreo sobre as águas internacionais do mar de Barents e do mar da Noruega", ao norte da Escandinávia e ao noroeste da Rússia, indicou o ministério, que citou uma operação de mais de sete horas.

"Em algumas etapas, os bombardeiros estratégicos foram acompanhados por aviões de combate de países estrangeiros", acrescentou.

A pasta afirmou que esse tipo de voo acontece com frequência em muitas regiões do mundo e é conduzido em conformidade com o direito internacional.

Em meados de dezembro, Coreia do Sul e Japão criticaram o voo de aeronaves militares russas e chinesas nas proximidades de seus territórios, o que motivou os dois países a mobilizar aviões de combate. 

