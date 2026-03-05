Assine
EUA e Canadá detectam aeronaves russas perto do Alasca

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/03/2026 08:02

Estados Unidos e Canadá detectaram duas aeronaves militares russas perto do Alasca na quarta-feira, de acordo com o Comando Conjunto de Defesa Aeroespacial (NORAD). 

A organização afirmou que enviou 12 aviões, incluindo caças F-35 e F-22, para "identificar, monitorar e interceptar" as duas aeronaves militares russas TU-142, utilizadas para patrulhas marítimas. 

"As aeronaves russas permaneceram no espaço aéreo internacional e não entraram no espaço aéreo soberano dos EUA ou do Canadá", disse o NORAD em um comunicado. 

"Essa atividade russa nas zonas de identificação de defesa aérea (ADIZs) do Alasca e do Canadá ocorre regularmente e não é considerada uma ameaça", acrescentou. 

As ADIZs são seções do espaço aéreo internacional que exigem que todas as aeronaves que as transitam se identifiquem.

