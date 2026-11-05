Ataque cibernético contra fornecedor afeta câmaras frias da rede francesa de sangue: o que a instituição informa sobre os riscos sanitários após o incidente

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Câmaras frias do EFS (Estabelecimento Francês do Sangue) sofreram um ataque cibernético após invasores mirarem refrigeradores de doação de sangue. A instituição confirmou o fato ao canal "BFMTV", validando dados divulgados pelo jornal "Le Canard enchaîné".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os equipamentos operam habitualmente a -30°C. A publicação impressa afirmou que os invasores elevaram o aquecimento para até 110°C. O EFS preferiu não confirmar nem desmentir essa marca exata, mas declarou que os aparelhos alcançaram temperaturas muito altas dessa ordem.

Leia Mais

A invasão não atingiu o EFS diretamente. O alvo foi a empresa prestadora dos serviços de refrigeração. O incidente afetou sistemas de supervisão e pilotagem de câmaras frias em algumas unidades da entidade.

Proteção dos estoques e ausência de perdas

As câmaras afetadas estocavam produtos sanguíneos antes do envio a estabelecimentos de saúde, além de amostras para biotecas. A reserva continha bolsas de plasma para transfusão direta em pacientes e unidades voltadas ao fracionamento para o laboratório LFB.

Sistemas de alarme e vigilância identificaram as anomalias com agilidade durante o ataque. A resposta rápida conteve os riscos e evitou alterações nos materiais armazenados.

Técnicos controlaram os aparelhos ou desativaram os sistemas, transferindo preventivamente as bolsas para outras instalações. O Ministério da Saúde comunicou à "BFMTV" que os acessos remotos aos maquinários atingidos também foram neutralizados.

Investigação técnica e monitoramento contínuo

O episódio teve abrangência limitada: apenas três dos cerca de cem postos do EFS entraram na mira dos hackers. As três unidades compartilhavam o mesmo fornecedor frigorífico, e a instituição atua com outras prestadoras no território francês.

Nenhum impacto sanitário ocorreu e não houve perda de produtos sanguíneos. O estabelecimento opera em conjunto com o Ministério da Saúde e com a Anssi (Agência Nacional da Segurança dos Sistemas de Informação).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A situação atual está controlada e sob vigilância reforçada. Perícias técnicas continuam em andamento para esclarecer o modo de operação, as circunstâncias do incidente, o volume total de maquinários afetados e os prazos para restabelecer as operações com segurança.