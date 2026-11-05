Quatro crianças saem em busca de doces de Halloween, mas encontram idoso de mais de 80 anos caído no jardim e dão à visita um desfecho inesperado

Quatro adolescentes de Val-de-la-Haye, localizado em Seine-Maritime, na França, saíram para recolher doces na noite de sábado, 31 de outubro de 2026. A caminhada de Halloween realizada por Lucine, de 11 anos, Noah, de 13 anos, Raphaël, de 13 anos, e Mila, de 9 anos, mudou de rumo após o grupo escutar gritos na vizinhança.

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Os jovens já haviam enchido as sacolas com pirulitos e doces de morango. A coleta transcorria normalmente até o instante em que ouviram pedidos insistentes: "socorro, socorro, ajudem-nos". Em um primeiro instante, o grupo imaginou que o chamado fosse uma brincadeira da data festiva. Ao notar a seriedade dos apelos, o quarteto entrou no terreno do casal de octogenários.

Queda no jardim mobiliza socorro imediato

No quintal da propriedade, os adolescentes avistaram o idoso deitado de costas entre espinheiros e arbustos, sem conseguir se levantar e com os pés para cima. Mila conversou com o homem para saber se ele havia batido a cabeça e perguntou como ele tinha caído no local.

Dois dos jovens telefonaram para o serviço de emergência e avisaram o prefeito de Val-de-la-Haye, Pascal Delaporte, que é pai de um dos integrantes do grupo. O chefe municipal deslocou-se até a residência usando uma bicicleta.

A cidade possui 700 habitantes, aspecto que facilitou o contato imediato entre os envolvidos. No local, Delaporte ajudou o morador a ficar em pé e acionou os bombeiros. A equipe de socorristas avaliou os sinais vitais do morador, que passa bem após os cuidados prestados.

Reconhecimento formal aos jovens

A casa do casal fica afastada de outras habitações e não possui vizinhos ao lado. A esposa do idoso tem dificuldades de locomoção e enfrentava forte pânico durante o ocorrido.

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O prefeito afirmou que os jovens entre 9 e 13 anos assumiram responsabilidades e apresentaram o reflexo correto diante da emergência. A prefeitura marcou uma homenagem oficial para o início do próximo ano dedicada aos quatro adolescentes. O corpo de bombeiros também enviará uma carta de agradecimento individual a cada um dos envolvidos pela atitude de socorro.