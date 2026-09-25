Homem flagra esposa com animal de estimação após instalar câmeras em casa

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Um homem na Flórida, nos Estados Unidos, afirmou que precisará de terapia para superar o trauma de ter flagrado a esposa em um vídeo "fazendo sexo" com o cão da família. Erik Nummerdor, que denunciou o caso à polícia, relatou que agora sofre uma campanha de ódio na internet.

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Erik instalou câmeras de segurança em casa com o objetivo de descobrir quem estava pegando dinheiro de um pote de moedas. No entanto, as imagens acabaram registrando a mulher em um ato de bestialidade, material que ele apresentou às autoridades.

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Durante o interrogatório, a mulher, identificada como Malia, teria reconhecido a existência do vídeo com o cachorro, mas negou o contato sexual. Ela alegou que estava apenas fazendo carinho no animal.

Após a denúncia, Malia ganhou uma comunidade de apoio online que alega que o marido "armou para ela". Defensores da mulher incentivaram que "todos são inocentes até que se prove o contrário" e chegaram a criar uma campanha de arrecadação de fundos, que foi retirada do ar.

Marido desabafa nas redes sociais

Em um vídeo publicado no Facebook, Erik rebateu as acusações. "Acreditem no que quiserem. Sinceramente, eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, nem que meu casamento terminasse assim", disse.

Ele admitiu ter um histórico de erros no passado, envolvendo drogas, álcool e prisão, mas destacou que aprendeu a distinguir o certo do errado. "Sei que há muitos que não me suportam e prefeririam me ver enforcado por dizer a verdade. E é isso que é: a verdade, infelizmente", continuou.

Erik afirmou que sua atitude foi para defender o cachorro. "Fui colocado aqui para falar por aqueles que não podiam falar por si mesmos. Pensei muito bem a respeito e, no fim das contas, sei que fiz a coisa certa", declarou.

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Com os olhos marejados, ele finalizou o desabafo. "Essa é uma mulher que amo com todas as minhas forças e a quem dei tudo o que pude. Vocês vão descobrir coisas que não querem aceitar, porque eu mesmo não queria aceitá-las. Estou recebendo uma enxurrada de ódio por defender o que é certo. Vou precisar de ajuda, não quero dinheiro, mas certamente preciso de terapia, pois minha cabeça está um caos por causa de tudo isso."