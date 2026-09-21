Lula inicia agenda em Nova York com reuniões com nomes da esquerda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre o primeiro dia de agenda em Nova York, nesta segunda-feira (21/9). O líder petista foi aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral das Organização das Nações Unidas (ONU).

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Hoje, Lula tem reuniões marcadas com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, além do prefeito de Nova York, Zohan Mamdani, e do senador democrata Bernie Sanders a partir das 10h30. Durante o dia, o presidente permanece na residência do embaixador brasileiro na ONU, Sérgio Danese.

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Os encontros ocorrem em um momento crucial de avanço da extrema-direita no continente sul-americano, impulsionado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Atualmente, Orsi é um dos poucos líderes de esquerda na América Latina junto a Lula. Enquanto Mamdani, declaradamente socialista, e Sanders figuram entre os maiores nomes de oposição à agenda de Trump.

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De acordo com o Itamaraty, Lula já recebeu cerca de 30 convites para reuniões durante a passagem pela Assembleia Geral da ONU, onde discursa na terça-feira (22/9). Donald Trump discursa logo após Lula na cerimônia, como é via de regra da assembleia.