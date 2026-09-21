Austrália: após banir redes sociais para menores, país avança em debates sobre IA

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A Austrália tem se consolidado como uma referência global na regulamentação de novas tecnologias. Após se tornar o primeiro país a proibir o acesso de menores de 16 anos a redes sociais, com uma lei em vigor desde dezembro de 2025, o governo agora volta sua atenção para os desafios da inteligência artificial (IA), buscando estabelecer um ambiente digital mais seguro.

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Por que a Austrália lidera essa discussão?

A reputação da Austrália como um regulador proativo foi cimentada com a implementação da lei que restringe o uso de redes sociais por menores. Essa medida, que já está há vários meses em vigor, estabeleceu um precedente mundial sobre a responsabilidade das plataformas na proteção de usuários vulneráveis, especialmente crianças e adolescentes. Essa abordagem rigorosa serve de base para a nova fase de debates, focada nos complexos desafios apresentados pela IA.

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Quais são os próximos desafios na regulação de IA?

Com base na experiência da lei de redes sociais, o debate sobre a regulamentação da IA na Austrália agora se concentra em criar um marco abrangente, que considere os impactos sociais, éticos e ambientais da tecnologia. Embora ainda não existam propostas de lei formalizadas, as discussões apontam para algumas áreas prioritárias:

Impacto de recursos: A preocupação com o consumo intensivo de água e energia por grandes modelos de linguagem e data centers.

Direitos autorais: A necessidade de definir regras claras sobre o uso de conteúdo protegido para treinar algoritmos, garantindo a remuneração justa dos criadores.

Segurança e ética: O desenvolvimento de medidas para assegurar que as ferramentas de IA sejam seguras, transparentes e livres de vieses, especialmente para crianças e grupos vulneráveis.

Qual o objetivo do governo?

O governo australiano declarou ter como meta a criação de um modelo de "IA segura e responsável". A intenção não é frear a inovação, mas garantir que o avanço tecnológico ocorra de forma ética e sustentável, protegendo os cidadãos. A estratégia é construir um arcabouço regulatório que equilibre desenvolvimento e segurança, aprendendo com as lições da regulação de outras plataformas digitais.

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A expectativa é que as futuras diretrizes da Austrália possam, mais uma vez, servir de inspiração para outros países. Ao tomar a iniciativa, a nação se posiciona como um ator central na definição do futuro da governança digital global.