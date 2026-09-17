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BEBIDA ENVENENADA

Cuidador dá água sanitária para paciente beber

Homem foi preso após família divulgar imagens de câmera de segurança nas redes sociais; vítima tem deficiência física e mental e não consegue se cuidar

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
17/09/2026 12:31 - atualizado em 17/09/2026 12:31

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Cuidador dá água sanitária para paciente beber
Câmera de segurança flagra cuidador adicionando água sanitária a copo de paciente, resultando em sua prisão por agressão crédito: Redes sociais

Um cuidador foi preso em Lake Charles, em Louisiana, nos Estados Unidos, ao ser filmado por câmeras de segurança colocando água sanitária em um copo de água e dá-lo a um paciente beber. Reginald Andre Wilson enfrenta múltiplas acusações, incluindo a de agressão qualificada.

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O crime aconteceu na segunda-feira (14/9). As imagens foram gravadas por câmeras instaladas pela família na residência. A vítima possui deficiência física e mental, sendo incapaz de cuidar de si mesma.

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Joseph Huntsberry, irmão da vítima, compartilhou o momento nas redes sociais, expressando revolta em uma publicação no Facebook. "Esse filho da p* colocou água sanitária na água do meu irmãozinho. Ele tem sorte de eu não estar em Lake Charles agora", escreveu.

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No vídeo, é possível ouvir o cuidador dizer ao paciente "Beba isto aqui", logo após adicionar o produto químico à bebida. A família entregou o material à polícia.

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A empresa para a qual Wilson prestava serviços afirmou em nota estar "profundamente triste com o ocorrido". A companhia informou que tomou ações imediatas, removendo o funcionário e transportando o paciente para o pronto-socorro para uma avaliação médica.

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