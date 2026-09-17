Cuidador dá água sanitária para paciente beber
Homem foi preso após família divulgar imagens de câmera de segurança nas redes sociais; vítima tem deficiência física e mental e não consegue se cuidar
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Um cuidador foi preso em Lake Charles, em Louisiana, nos Estados Unidos, ao ser filmado por câmeras de segurança colocando água sanitária em um copo de água e dá-lo a um paciente beber. Reginald Andre Wilson enfrenta múltiplas acusações, incluindo a de agressão qualificada.
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O crime aconteceu na segunda-feira (14/9). As imagens foram gravadas por câmeras instaladas pela família na residência. A vítima possui deficiência física e mental, sendo incapaz de cuidar de si mesma.
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Joseph Huntsberry, irmão da vítima, compartilhou o momento nas redes sociais, expressando revolta em uma publicação no Facebook. "Esse filho da p* colocou água sanitária na água do meu irmãozinho. Ele tem sorte de eu não estar em Lake Charles agora", escreveu.
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No vídeo, é possível ouvir o cuidador dizer ao paciente "Beba isto aqui", logo após adicionar o produto químico à bebida. A família entregou o material à polícia.
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A empresa para a qual Wilson prestava serviços afirmou em nota estar "profundamente triste com o ocorrido". A companhia informou que tomou ações imediatas, removendo o funcionário e transportando o paciente para o pronto-socorro para uma avaliação médica.