Cuidador dá água sanitária para paciente beber

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um cuidador foi preso em Lake Charles, em Louisiana, nos Estados Unidos, ao ser filmado por câmeras de segurança colocando água sanitária em um copo de água e dá-lo a um paciente beber. Reginald Andre Wilson enfrenta múltiplas acusações, incluindo a de agressão qualificada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O crime aconteceu na segunda-feira (14/9). As imagens foram gravadas por câmeras instaladas pela família na residência. A vítima possui deficiência física e mental, sendo incapaz de cuidar de si mesma.

Joseph Huntsberry, irmão da vítima, compartilhou o momento nas redes sociais, expressando revolta em uma publicação no Facebook. "Esse filho da p* colocou água sanitária na água do meu irmãozinho. Ele tem sorte de eu não estar em Lake Charles agora", escreveu.

Leia Mais

No vídeo, é possível ouvir o cuidador dizer ao paciente "Beba isto aqui", logo após adicionar o produto químico à bebida. A família entregou o material à polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A empresa para a qual Wilson prestava serviços afirmou em nota estar "profundamente triste com o ocorrido". A companhia informou que tomou ações imediatas, removendo o funcionário e transportando o paciente para o pronto-socorro para uma avaliação médica.