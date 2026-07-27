Além de Trump: quem são as novas lideranças do Partido Republicano
O futuro da legenda republicana passa por novas lideranças. Conheça os governadores e senadores que podem ser protagonistas nos próximos anos.
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Com o cenário político americano em constante movimento, o Partido Republicano busca definir seu futuro para além de figuras consolidadas como Donald Trump. Novas lideranças, com diferentes estilos e prioridades, estão ganhando destaque em governos estaduais e no Congresso, sinalizando os rumos que a legenda pode tomar nos próximos anos.
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Enquanto as discussões sobre as próximas eleições presidenciais se intensificam, nomes que antes atuavam em segundo plano agora se tornam centrais. Esses políticos estão construindo suas plataformas com base em temas como economia, educação e políticas sociais, atraindo a atenção do eleitorado e da mídia.
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Principais nomes para ficar de olho
Ron DeSantis
Governador da Flórida, Ron DeSantis se tornou uma das figuras mais proeminentes do partido. Conhecido por sua agenda conservadora em temas como educação e saúde, ele implementou políticas que geraram debates em todo o país. Sua gestão durante a pandemia e sua postura firme em pautas culturais o colocaram como um dos nomes mais fortes para o futuro da legenda.
Nikki Haley
Ex-governadora da Carolina do Sul e antiga embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Haley representa uma ala mais tradicional do partido. Com sólida experiência em política externa e gestão, ela busca equilibrar o discurso conservador com uma abordagem pragmática, tentando atrair tanto a base do partido quanto eleitores moderados.
Tim Scott
Tim Scott é senador pela Carolina do Sul e uma das vozes mais influentes do conservadorismo no Senado. Ele concentra sua plataforma em pautas econômicas, como a criação de empregos e a redução de impostos. Sua trajetória e discurso otimista oferecem um contraponto a outras vertentes mais combativas do partido, o que o torna uma figura de destaque.
Glenn Youngkin
Governador da Virgínia entre 2022 e 2026 (o cargo no estado permite apenas um mandato consecutivo), Glenn Youngkin foi visto como um modelo a ser seguido por outros republicanos em estados competitivos, ao focar sua campanha de 2021 em questões locais, principalmente educação e direitos parentais, mobilizando uma base de eleitores que se sentia afastada das discussões políticas tradicionais. Seu nome segue cotado como uma possível liderança nacional do partido para o pós-Trump, mesmo após deixar o comando estadual para a democrata Abigail Spanberger em janeiro de 2026.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.