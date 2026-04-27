Flórida busca redesenhar mapa eleitoral a favor dos republicanos

O governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, apresentou nesta segunda-feira (27) seu projeto de redistribuição dos distritos eleitorais do estado, com o qual seu partido pretende conquistar mais cadeiras na Câmara dos Representantes nas eleições de meio de mandato, em novembro.

O anúncio, feito na Fox News, se insere em uma disputa de redistritamento eleitoral iniciada em 2025 pelos republicanos do presidente Donald Trump e contestada pelos democratas em vários estados.

Os republicanos controlam 20 das 28 cadeiras da Flórida na Câmara dos Representantes, em Washington. Com o novo mapa eleitoral, esse número poderia subir para 24.

DeSantis assegurou que esse redesenho, que agora só precisa passar pelo crivo do Congresso estadual, amplamente controlado pelos republicanos, tem como objetivo equilibrar a representação entre republicanos e democratas diante das mudanças demográficas dos últimos anos.

Tradicionalmente, os mapas eleitorais são redefinidos a cada década, coincidindo com a atualização do censo nacional.

O último censo foi realizado em 2020, mas Trump exigiu no ano passado que governadores de seu partido não esperassem para redesenhar seus mapas de forma partidária, numa tentativa de manter a maioria no Congresso.

O Texas foi o primeiro estado a atender ao pedido do presidente americano, com o qual os republicanos esperam ganhar cinco cadeiras em novembro.

Ohio e Carolina do Norte seguiram o exemplo do Texas e redesenharam seus mapas eleitorais para oferecer um punhado de cadeiras adicionais ao partido do presidente.

O Partido Democrata respondeu com sua própria redistribuição em alguns estados, principalmente na Califórnia. Nesse estado, um novo mapa já aprovado em referendo deve permitir anular os ganhos republicanos no Texas.

A Virgínia também aprovou em referendo uma redistribuição eleitoral, graças à qual os democratas poderão obter 10 das 11 cadeiras do estado na Câmara, frente às seis atuais.

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