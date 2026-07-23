Além da Interpol: conheça outras agências como o FBI e a Europol

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A atuação da Interpol em operações conjuntas no Brasil tem chamado atenção para o universo da cooperação policial internacional. No entanto, o combate a crimes que ultrapassam fronteiras não depende apenas de uma única organização. Diversas agências globais e regionais atuam de forma coordenada para garantir a segurança e a aplicação da lei em escala mundial.

Essas forças policiais possuem mandatos, estruturas e áreas de atuação distintas, mas frequentemente colaboram trocando informações e realizando operações conjuntas. Entender como cada uma funciona é fundamental para compreender a complexa rede de combate ao crime organizado, terrorismo e outras ameaças transnacionais.

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O que é a Interpol e como ela funciona?

A Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) é uma entidade que facilita a cooperação entre as polícias de 195 países-membros. Sua função principal não é realizar prisões, mas sim servir como uma plataforma segura para que as forças de segurança de diferentes nações troquem dados e coordenem ações contra criminosos foragidos.

A agência é conhecida por suas notificações, como a "notificação vermelha" (Red Notice), um alerta global para localizar e prender provisoriamente indivíduos procurados para extradição. A Interpol atua como uma ponte, conectando sistemas de justiça que operam sob leis diferentes, mas que compartilham o objetivo comum de combater a criminalidade.

Quem é o FBI e qual o seu alcance?

O Federal Bureau of Investigation (FBI) é a principal agência de investigação criminal do governo dos Estados Unidos. Embora seu foco principal seja o território norte-americano, seu alcance é global. O FBI investiga crimes federais como terrorismo, crimes cibernéticos, espionagem e corrupção pública, muitos dos quais têm ramificações internacionais.

Para isso, a agência mantém escritórios em embaixadas e consulados dos EUA em todo o mundo. Esses postos, conhecidos como "Legal Attachés", trabalham diretamente com as autoridades locais para trocar informações e coordenar investigações que afetam os interesses norte-americanos.

Como atua a Europol na Europa?

A Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) funciona como o centro de inteligência e coordenação para as polícias dos países-membros da União Europeia. Diferente da Interpol, que tem um alcance mundial, a Europol concentra seus esforços no combate a crimes graves e ao terrorismo dentro do bloco europeu.

A agência apoia operações, analisa dados criminais e facilita o compartilhamento de informações estratégicas. Sua atuação é crucial para desmantelar redes de tráfico de drogas, exploração sexual e lavagem de dinheiro que operam em mais de um país da Europa.

Outras agências de polícia importantes no mundo

Drug Enforcement Administration (DEA) : agência dos Estados Unidos dedicada exclusivamente ao combate ao narcotráfico e ao desvio de substâncias químicas controladas. Com um alcance global significativo, opera em mais de 60 países.

National Crime Agency (NCA) : considerada o "FBI britânico", a NCA lidera a luta do Reino Unido contra o crime organizado, incluindo tráfico de pessoas, armas e fraudes complexas.

AMERIPOL e AFRIPOL: Organizações regionais que promovem a cooperação policial nas Américas e na África, respectivamente, seguindo modelos semelhantes ao da Europol para combater crimes transnacionais em seus continentes. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.