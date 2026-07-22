Quem foi Daniel Siad, o olheiro de modelos ligado a Jeffrey Epstein
Encontrado morto na França, o empresário francês era uma figura conhecida no mundo da moda e agora peça-chave em uma rede de exploração
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O empresário francês Daniel Siad, de 69 anos, conhecido por seu trabalho como olheiro de modelos e por suas conexões com o financista Jeffrey Epstein, foi encontrado morto na segunda-feira (20) em sua residência em Colombes, no noroeste de Paris. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (22) pela Promotoria de Nanterre. Sua morte ocorre enquanto ele era alvo de uma investigação por estupro e peça central em apurações sobre uma rede de exploração sexual internacional.
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Siad, que construiu uma longa carreira no mundo da moda, viu seu nome ganhar notoriedade para além das passarelas após ser implicado nos escândalos de Epstein, o investidor americano que se suicidou na prisão em agosto de 2019 enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores.
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Quem era Daniel Siad?
De nacionalidade francesa e com 69 anos, Daniel Siad era um agente e caçador de talentos com décadas de atuação no cenário da moda. Ele se tornou uma figura influente por descobrir e agenciar modelos, mas sua reputação foi manchada por graves acusações nos últimos anos.
Com trânsito livre entre a Europa, os Estados Unidos e o Brasil, Siad usava sua posição para identificar jovens com potencial para as passarelas. No entanto, investigações apontam que sua atividade escondia um propósito sombrio, ligando-o diretamente a redes de exploração.
Qual a ligação de Daniel Siad com Jeffrey Epstein?
O nome de Siad aparece em mais de mil documentos desclassificados relacionados ao caso, além de testemunhos, como um dos principais recrutadores para a rede de exploração sexual de Jeffrey Epstein. Sua função era identificar e apresentar jovens mulheres, muitas delas aspirantes a modelo, ao financista e a seus associados.
Ele atuava como um "fornecedor", aproveitando-se da vulnerabilidade e do sonho de carreira de suas vítimas para inseri-las em um esquema de abuso. A conexão entre os dois era um dos focos das investigações em andamento na França, que buscavam desmantelar os braços da operação de Epstein na Europa.
Do que Siad era acusado?
A primeira denúncia formal contra Siad foi registrada em 10 de fevereiro de 2026 pela ex-modelo sueca Ebba P. Karlsson. As investigações contra o empresário na França envolviam múltiplas denúncias, e entre as principais acusações estavam:
estupro de vulnerável, com base na denúncia de uma ex-modelo;
participação em uma rede de tráfico sexual de pessoas;
cumplicidade nos crimes de exploração sexual cometidos por Epstein.
Como foi a morte do empresário?
Daniel Siad foi encontrado sem vida na segunda-feira (20) em sua residência em Colombes, no noroeste de Paris. A Promotoria de Nanterre confirmou a morte e abriu uma investigação para determinar as causas. O fato ocorre em um momento crítico, quando seu testemunho era fundamental para o avanço dos processos contra outros envolvidos na rede criminosa. O caso traça um paralelo com o de Jean-Luc Brunel, outro agente de modelos ligado a Epstein, que cometeu suicídio em uma prisão francesa em 2022 enquanto aguardava julgamento por acusações semelhantes.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.