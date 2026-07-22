Quem foi Daniel Siad, o olheiro de modelos ligado a Jeffrey Epstein

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O empresário francês Daniel Siad, de 69 anos, conhecido por seu trabalho como olheiro de modelos e por suas conexões com o financista Jeffrey Epstein, foi encontrado morto na segunda-feira (20) em sua residência em Colombes, no noroeste de Paris. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (22) pela Promotoria de Nanterre. Sua morte ocorre enquanto ele era alvo de uma investigação por estupro e peça central em apurações sobre uma rede de exploração sexual internacional.

Siad, que construiu uma longa carreira no mundo da moda, viu seu nome ganhar notoriedade para além das passarelas após ser implicado nos escândalos de Epstein, o investidor americano que se suicidou na prisão em agosto de 2019 enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores.

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Quem era Daniel Siad?

De nacionalidade francesa e com 69 anos, Daniel Siad era um agente e caçador de talentos com décadas de atuação no cenário da moda. Ele se tornou uma figura influente por descobrir e agenciar modelos, mas sua reputação foi manchada por graves acusações nos últimos anos.

Com trânsito livre entre a Europa, os Estados Unidos e o Brasil, Siad usava sua posição para identificar jovens com potencial para as passarelas. No entanto, investigações apontam que sua atividade escondia um propósito sombrio, ligando-o diretamente a redes de exploração.

Qual a ligação de Daniel Siad com Jeffrey Epstein?

O nome de Siad aparece em mais de mil documentos desclassificados relacionados ao caso, além de testemunhos, como um dos principais recrutadores para a rede de exploração sexual de Jeffrey Epstein. Sua função era identificar e apresentar jovens mulheres, muitas delas aspirantes a modelo, ao financista e a seus associados.

Ele atuava como um "fornecedor", aproveitando-se da vulnerabilidade e do sonho de carreira de suas vítimas para inseri-las em um esquema de abuso. A conexão entre os dois era um dos focos das investigações em andamento na França, que buscavam desmantelar os braços da operação de Epstein na Europa.

Do que Siad era acusado?

A primeira denúncia formal contra Siad foi registrada em 10 de fevereiro de 2026 pela ex-modelo sueca Ebba P. Karlsson. As investigações contra o empresário na França envolviam múltiplas denúncias, e entre as principais acusações estavam:

estupro de vulnerável, com base na denúncia de uma ex-modelo;

participação em uma rede de tráfico sexual de pessoas;

cumplicidade nos crimes de exploração sexual cometidos por Epstein.

Como foi a morte do empresário?

Daniel Siad foi encontrado sem vida na segunda-feira (20) em sua residência em Colombes, no noroeste de Paris. A Promotoria de Nanterre confirmou a morte e abriu uma investigação para determinar as causas. O fato ocorre em um momento crítico, quando seu testemunho era fundamental para o avanço dos processos contra outros envolvidos na rede criminosa. O caso traça um paralelo com o de Jean-Luc Brunel, outro agente de modelos ligado a Epstein, que cometeu suicídio em uma prisão francesa em 2022 enquanto aguardava julgamento por acusações semelhantes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.