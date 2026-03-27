Vítimas de Epstein processam governo americano e Google por divulgação de identidades

As vítimas do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein apresentaram uma ação judicial contra o governo dos Estados Unidos e o Google pela divulgação de suas identidades em uma grande quantidade de documentos publicados online pelo Departamento de Justiça.

O departamento divulgou em janeiro mais de três milhões de arquivos relacionados à investigação sobre o ex-financista, que permitiram estabelecer os seus vínculos com diversas personalidades.

Contudo, vários nomes de vítimas, que deveriam permanecer sob anonimato, não foram censurados.

O Departamento de Justiça "revelou a identidade de quase 100 sobreviventes do predador sexual condenado, ao publicar suas informações privadas e identificá-las ao mundo", afirmaram as pessoas que apresentaram a ação.

"Mesmo após o governo reconhecer que a divulgação violava os direitos das sobreviventes e retirar as informações, sites como o Google continuam publicando as informações de maneira contínua, rejeitando os apelos das vítimas para a retirada", acrescentaram.

Segundo os documentos judiciais, o Google continua exibindo as informações pessoais das vítimas nos resultados das pesquisas e no conteúdo gerado por IA.

Repórteres do jornal The New York Times também encontraram dezenas de fotos de pessoas nuas nos arquivos, que incluíam os rostos das vítimas.

Epstein foi condenado em 2008 por solicitar favores sexuais a menores de 14 anos, mas morreu na cela de uma prisão de Nova York em 2019, antes do julgamento por acusações de tráfico sexual.

"As sobreviventes enfrentam agora um trauma renovado. Desconhecidos telefonam, enviam e-mails, ameaçam sua segurança física e as acusam de conspirar com Epstein quando, na realidade, são vítimas de Epstein", afirma a ação judicial.

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