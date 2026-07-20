5 países com sistemas de Previdência reconhecidos como exemplos mundiais

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O Brasil, que implementou reformas na Previdência em anos anteriores, pode se inspirar em modelos de sucesso ao redor do mundo. Países que conseguiram equilibrar a sustentabilidade financeira do sistema com uma boa qualidade de vida para os aposentados se tornam referências importantes. Esses sistemas combinam, de diferentes formas, a responsabilidade do estado, dos empregadores e do próprio cidadão.

Modelos bem-sucedidos geralmente se baseiam em pilares múltiplos, que incluem uma pensão pública básica, planos de aposentadoria ocupacionais e incentivos para a poupança privada. A seguir, conheça cinco nações cujos sistemas de previdência são considerados exemplos globais de eficiência e adequação, segundo avaliações internacionais recentes.

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Este artigo baseia-se em avaliações do Mercer CFA Institute Global Pension Index, referência internacional na análise de sistemas previdenciários. Os rankings mais recentes, de 2025, colocam a Holanda, a Islândia e a Dinamarca no topo da lista, seguidas por Cingapura e Israel, que também alcançaram a nota máxima do índice nesta edição.

Como funciona a previdência na Holanda?

O sistema holandês é frequentemente classificado como um dos melhores do mundo. Ele se apoia em três pilares: uma pensão estatal básica para todos os residentes, planos de pensão coletivos ligados ao trabalho (quase obrigatórios) e planos de aposentadoria privados e individuais, que são opcionais.

Pensão estatal: Garante um benefício básico, independentemente do histórico de contribuição.

Planos ocupacionais: A maioria dos trabalhadores contribui para fundos de pensão administrados por setores ou empresas, que complementam a renda na aposentadoria.

Qual o modelo de aposentadoria da Dinamarca?

A Dinamarca também possui um sistema robusto e multifacetado. O modelo dinamarquês é conhecido por oferecer uma rede de segurança social abrangente, garantindo que mesmo os cidadãos com rendas mais baixas tenham uma aposentadoria digna.

Pensão pública: Um benefício universal, que pode ser complementado por um valor adicional baseado na renda do aposentado.

Planos de mercado de trabalho (AMP): Contribuições obrigatórias feitas por empregadores e empregados para fundos de pensão.

Como é o sistema de pensões da Islândia?

A Islândia se destaca pela sustentabilidade e pela alta taxa de cobertura de seus fundos de pensão. O sistema combina uma pensão estatal com um forte componente de contribuição obrigatória para fundos privados, o que garante benefícios elevados para os aposentados.

Seguridade social: Oferece uma pensão básica e benefícios relacionados à invalidez.

Contribuição obrigatória: Trabalhadores e empregadores devem contribuir para fundos de pensão privados, que gerenciam a maior parte dos recursos para a aposentadoria.

Qual o diferencial da previdência na Finlândia?

O sistema finlandês é elogiado pela sua transparência e governança. Ele é desenhado para se adaptar às mudanças demográficas, com a idade de aposentadoria sendo ajustada de acordo com a expectativa de vida da população. Isso ajuda a manter a sustentabilidade do sistema a longo prazo.

Aposentadoria vinculada aos ganhos: A maior parte da pensão vem de um sistema baseado nas contribuições feitas ao longo da vida profissional.

Flexibilidade: Permite uma aposentadoria parcial, incentivando os trabalhadores a permanecerem ativos por mais tempo.

Como a Austrália organiza sua aposentadoria?

O modelo australiano é centrado no "Superannuation", um sistema de contribuição definida. A principal característica é a contribuição compulsória feita pelos empregadores para um fundo de pensão individual escolhido pelo trabalhador.

Superannuation Guarantee: Os empregadores são legalmente obrigados a depositar uma porcentagem do salário do funcionário em um fundo de aposentadoria. Em 2026, essa taxa é de 12%.

Age Pension: O governo oferece uma pensão pública (testada por renda e patrimônio) para complementar a poupança dos aposentados.

Para efeito de comparação, nos rankings mais recentes do Mercer CFA Institute Global Pension Index, o Brasil figura em posições intermediárias na avaliação global, destacando os desafios contínuos e a importância de observar as práticas bem-sucedidas de outras nações para aprimorar seu próprio sistema.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.